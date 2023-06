Berlusconi e la riforma della giustizia (I)

Roma – Per uno scherzo del destino la riforma licenziata dal Consiglio dei ministri e presentata da Carlo Nordio, si intreccia con la dipartita dell’ex Presidente Silvio Berlusconi.

Per questa ragione, chiunque in Italia ne ha associato gli eventi, tant’è che lo stesso ministro ha inteso espressamente a lui dedicarla. Per certi versi tale confusione è persino riduttiva, con riferimento agli eventi medesimi e purtuttavia il corto circuito è esploso ugualmente.

Quanto al personaggio scomparso, non basterebbero enciclopedie per raccontarne la figura, sia per la eccezionalità della sua personalità e sia per gli effetti che si sono riversati sulla politica italiana per oltre un trentennio. Pure a volerlo semplificare spacchettandone i ruoli, tutti svolti a livelli altissimi, si è lontanissimi dal poter ritenere di essere stati esaustivi. Per cominciare dal ruolo imprenditoriale, ha dato vita al gruppo più grande, ricco ed importante d’Italia, scavalcando l’impero Fiat.

Nell’informazione e nello spettacolo ha per primo rotto il monopolio della televisione pubblica, un monolite ricchissimo ma anche ingessato dalla politica e dal perbenismo.

Nello sport è il presidente che ha vinto più titoli al mondo. Già questo sarebbe in grado di sottolinearne la specificità, anche a volerne trascurare il carattere che pure è rilevante, vista la sua notevole capacità empatica con il popolo italiano, che ha sua volta lo ha amato e detestato quasi in pari grado e persino contemporaneamente.

Poi c’è il lato politico che si è sviluppato in parallelo con il lato giudiziario, che è senza dubbio degno di nota, ma lascia dietro di sé numerosissime ombre e su cui forse è il caso di approfondire per la concomitanza con la citata riforma della giustizia.

In parole povere, il passato del personaggio può ormai consegnarsi alla storia e agli storici, ma i rapporti, o meglio i conflitti, fra politica e giustizia continueranno imperterriti il loro percorso, segnando comunque la vita del paese per le future generazioni.

Tutti ormai ritengono il berlusconismo giunto al suo termine, assieme al partito da lui fondato, nonostante i segnali per certi versi sorprendenti pervenuti attraverso i nuovi sondaggi.

Difficilmente quest’ultimo sopravviverà alla pervasività della destra italiana, anche a voler cercare riparo al centro.

Vero è che il berlusconismo stesso, correttamente inteso, cioè la mediaticità dell’offerta politica, di cui si dirà più avanti e che qualcuno confonde con il populismo, sono ormai patrimonio comune degli italiani, anche e soprattutto dei suoi detrattori che in aggiunta sono anche populisti. Ma è pur vero che la scarsa qualità della classe dirigente più vicina al leader e di cui si è volutamente da sempre circondato, non fanno ben sperare.

In parole povere non ha avuto un delfino e non lo ha mai formato negli anni, anzi avendone di fatto stoppato il nascere di un qualsiasi possibile pretendente.

Quanto al populismo, esso non è rappresentato dalla capacità di rendere comprensibile il proprio messaggio politico alla gran parte della popolazione in cui Berlusconi poteva dirsi il migliore, ma la incapacità di resisterne agli umori anche grazie alla pervasività dei sondaggi. In un mondo spaccato in due dai blocchi contrapposti e in cui il voto politico era concesso come un semplice atto di fede, Berlusconi ha per primo compreso che il linguaggio politico dovesse evolversi e superare il paludato e volutamente oscuro modo di

comunicare dalla prima repubblica.

Vi era allora chi riteneva, a ragione e vantandosene, di essere in grado di parlare per ore senza dire assolutamente nulla. Il populista, viceversa, imperversa nella politica assecondando volutamente le isterie delle masse, capace di mutare opinione ad ogni piè sospinto, invece che guidarle verso lidi sicuri e ragionevoli.

Per parafrasare, il populista guarda solo ai sondaggi del momento, e per questo è costretto a rivoltarsi in

continuazione, lo statista interpreta con giudizio e lungimiranza la volontà popolare e guarda alle future generazioni.

Tornando quindi alla politica e alla giustizia, il personaggio può dirsi controverso, nonostante l’innovazione introdotta e di cui si è appena detto. Il suo programma politico, condivisibile o meno, non può dirsi attuato e neanche in minima parte, nonostante la lunga permanenza a Palazzo Chigi, la più lunga della storia.

La ragione è ovvia: il conflitto di interessi ed il peso delle sue aziende. Queste ultime sono state senza dubbio il volano che ha permesso la sua ascesa politica, ma sono state anche il terreno di scontro su cui ha infierito l’opposizione e la magistratura, a torto o a ragione, questo ora non importa.

(I – continua)

A cura del dr. Lorenzo D’Apolito, 18 giugno 2023