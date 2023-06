Berlusconi e la riforma della giustizia (II)

(II – continua) Il politico Silvio Berlusconi, per salvaguardare le sue aziende sotto attacco ha preferito, o è stato costretto, a rinunciare all’attuazione del suo stesso credo politico. In campo economico non ha potuto essere liberale poiché sostanzialmente monopolista nella

sua qualità di imprenditore, e come tutti sanno il monopolio è l’opposto del libero mercato.

In campo giudiziario per le note vicende personali. Poi è anche vero che gli italiani amano svisceratamente le rendite di posizione e le posizioni dominanti, in pratica monopoli di fatto o/e diritto, tipo farmacie, taxi, notai, stabilimenti balneari e infinti altri, ma questo è un fatto.

Sostanzialmente la sua azione politica si è caratterizzate per tagli alla spesa pubblica, soprattutto in tema di scuola e sanità, ed infine alcune battaglie di retroguardia in tema di diritti civili e famiglia. Di riforme sul fisco, mercato del lavoro e liberalizzazioni neanche l’ombra, che erano il cuore del suo programma elettorale.

Tornando all’oggi viene da domandarsi se il conflitto fra politica e magistratura si esaurisca con la dipartita di questa rilevante figura politica. Evidentemente no se si guarda alla recente e anche più lontana storia repubblicana.

Il conflitto nasce con la caduta della prima repubblica, ma già si erano viste le prime avvisaglie con il caso Tortora. Da allora molti dei governi forniti anche di un chiaro mandato popolare, sono caduti per via giudiziaria e sostituiti da governi di varia tipologia, tecnici o di salute nazionale. Molto spesso si obietta che fossero tutti in fondo deboli politicamente, ma questo non corrisponde affatto al vero, poiché in un sistema parlamentare, in cui addirittura il responso delle urne può essere persino opposto nelle due camere ed anzi è accaduto più volte, essi sono intrinsecamente deboli e soggetti alle maree del legislativo.

Si chiama proprio per questo democrazia parlamentare, in cui la competizione politica è lotta fin troppo aspra e sono le seconde linee della tua stessa parte politica le prime a darti il colpo di grazia in caso di disavventure giudiziarie. Se poi la gran parte di queste ultime si dimostreranno persino totalmente infondate, purtroppo dopo decenni, è evidente che si pone un problema, non politico ma costituzionale e relativo alla divisione dei poteri, poiché non spetta alla magistratura decretare la vita e la morte dell’esecutivo.

Per entrare nel dettaglio, in meno di trent’anni, archiviata ormai la vicenda mani pulite, i due governi Berlusconi, il secondo governo Prodi e il governo Renzi, sono tutti caduti per via giudiziaria e i cui procedimenti penali sono tutti caduti definitivamente in sede dibattimentale.

Naturalmente vi sono state numerose ulteriori indagini che hanno aggredito altri esecutivi durante questo non lunghissimo periodo politico, anche poi risultate altrettanto immotivate, ma quelli sono caduti per responsabilità diretta.

Ora sarebbe possibile tentare di spiegare per quale ragione non si sia pervenuti ad una efficace riforma della giustizia, ma le cause non sono affatto chiare, anche per gli stessi addetti ai lavori, nonostante che il conflitto nel frattempo si sia esacerbato.

Soprattutto il secondo governo Berlusconi ha tentato di controbattere colpo su colpo, ma in nessun caso attraverso il riequilibrio dei ruoli fra gli organi costituzionali, ma attraverso la soluzione di problemi contingenti che “casualmente” andavano ad impattare la posizione giudiziaria del medesimo presidente del Consiglio: le cosiddette leggi ad personam.

Non è il momento di scendere nel tecnico per giudicarle, anche perché complicato, ma

risulta evidente la necessità di operare un raffronto con quella che sta per entrare in vigore e che viene enfaticamente denominata riforma Nordio della giustizia, da cui si è partiti.

Ebbene non ve ne è alcuna differenza, perché in alcun modo le nuove norme

riguardano il riequilibrio dei ruoli fra i due poteri dello stato, ma tentano di alleviare, almeno nelle intenzioni, alcune delle deviazioni maggiormente frequenti dai principi costituzionali, neanche le macroscopiche che pure avvengono anche se più di rado.

Nello specifico si abolisce l’abuso di ufficio, si pongono alcune blande limitazioni in materia di intercettazioni e custodia cautelare e poco altro ancora. Vero è che non si occupano questa volta di posizioni individuali di rappresentanti del governo in carica come in passato, e magari sono redatte con una competenza tecnica senza dubbio più accorta e delicata, ma la sostanza non cambia.

I nodi da sciogliere sono gli stessi dal 2001 ad oggi ed attengono alla obbligatorietà dell’azione penale e al rapporto fra magistratura inquirente e giudicante, cioè fra giudice e pubblico ministero che rimangono intatti.

Su questo si dovrà comunque intervenire in un prossimo futuro, prima che la situazione deflagri definitivamente poiché il confitto è durato troppo a lungo e la fiducia degli italiani nella giustizia è quasi nulla da anni. (II – fine)

A cura del dr. Lorenzo D’Apolito, 18 giugno 2023