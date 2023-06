Frana dietro ad un ristorante nel Viterbese, morto il proprietario

Nella zona di Montefiascone, nel viterbese, si è verificato il crollo di un terrapieno alle spalle di un ristorante.

Nel crollo, un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Belcolle di Viterbo a causa di un trauma cranico e un trauma toracico.

L’uomo deceduto è Paolo Morincasa, 70 anni, proprietario del ristorante Miralago.

Il ferito è invece il cuoco.

Non sono stati segnalati altri dispersi. Il crollo è avvenuto durante la mattinata presso il ristorante Miralago da Paolo, situato in una posizione elevata rispetto al paese, in via Oreste Borghesi. All’ora dell’incidente, il locale era chiuso al pubblico.

Contrariamente a quanto inizialmente riportato, il cedimento non ha coinvolto una cantina adiacente al ristorante, ma direttamente la cucina del locale, seppellendo il 70enne e il cuoco.

Sembra che il cedimento della parete sia stato causato dai lavori in corso per l’ampliamento del locale, come testimonia la presenza di mezzi pesanti, incluso un escavatore.

Immediatamente dopo il crollo, è giunta sul posto la procuratrice di Viterbo, Eliana Dolce, che avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo, presumibilmente nei confronti dell’azienda responsabile dei lavori.