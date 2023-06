Lavorare con la natura: la Cooperativa Agroforestale San Marco al servizio dell’ambiente

Gargano – La Cooperativa Agroforestale San Marco è un brillante esempio di come una passione possa trasformarsi in un progetto di vita dedicato alla tutela dell’ambiente. Fondata nel 2014 da Marco D’Avolio, un giovane ragazzo di Ischitella cresciuto a stretto contatto con la natura, la cooperativa si è affermata come un’organizzazione attiva e impegnata nel promuovere il rispetto della natura e della biodiversità.

Fin dalle sue origini, la Cooperativa Agroforestale San Marco ha ricevuto il sostegno di due ragazzi altrettanto appassionati, Francesca D’Altilia e Pietro D’Accia, che hanno contribuito a dare forma e concretezza a questo ambizioso progetto. Insieme, hanno creato una squadra coesa e determinata a portare avanti una serie di attività volte a preservare e valorizzare il territorio garganico.

Le attività principali della cooperativa spaziano dalla costruzione di muretti a secco alla bonifica di lagune, torrenti e fiumi, dal rimboschimento del territorio al supporto nella ristrutturazione e manutenzione di colture arboree per conto di enti pubblici e privati. La Cooperativa Agroforestale San Marco si occupa inoltre di sfalcio erbe, manutenzione di terreni erbosi, giardinaggio e gestione del verde pubblico, contribuendo così a mantenere gli spazi verdi e i parchi della zona in condizioni ottimali.

Un aspetto cruciale dell’operato della cooperativa riguarda la ricostruzione e il miglioramento del soprassuolo boschivo, oltre alle operazioni di taglio colturale, fitosanitari e di espurgo. Grazie a queste attività, la Cooperativa Agroforestale San Marco si impegna nella pulizia del terreno, rimuovendo piante indesiderate e creando un ambiente sano e rigoglioso.

La vendita di legna da ardere è un altro settore in cui la cooperativa si distingue, offrendo un prodotto di qualità proveniente da una gestione sostenibile delle risorse forestali. Inoltre, la cooperativa si occupa anche della gestione di parchi naturali e aree protette, assicurando la conservazione di habitat preziosi e la promozione di una fruizione responsabile e consapevole dell’ambiente circostante.

La Cooperativa Agroforestale San Marco si dedica anche alla realizzazione, manutenzione e sistemazione dei sentieri naturalistici, contribuendo così alla creazione di percorsi accessibili che permettono a residenti e turisti di godere appieno della bellezza dei paesaggi locali. Per saperne di più sulla Cooperativa Agroforestale San Marco e sulle attività che svolge, è possibile contattarli direttamente al seguente numero telefonico: 347 066 9693.