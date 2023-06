Lecco in serie B. Foggia ce l’hai messa tutta (FOTOGALLERY)

Lecco – Il Lecco vince la gara di ritorno dei playoff di Serie C, in programma oggi allo stadio Rigamonti-Ceppi, e vola in serie B con Reggiana, Feralpisalò e Catanzaro. Dalla serie cadetta alla serie c: Benevento, Spal, Brescia e Perugia.

La gara contro il Foggia è terminata 3 -1. La sequenza delle reti: 4′ Bjarkason (F), 34′ rig. Lepore (L), 77, Lakti (L), 88′ Lepore (L).

Lecco in serie b dopo oltre 50 anni.

Il Lecco è già stato in Serie B. La prima partecipazione risale al 1946/47 ed è durata appena una stagione. Da quel momento, il Lecco ha giocato altre 10 volte in B. L’ultima volta in cui il Lecco ha disputato la serie cadetta risale a tantissimo tempo fa: stagione 1972/73 da neopromossa, con ventesimo posto finale e immediata retrocessione in Serie C.

Cronaca

LECCO-FOGGIA 3-1: 4′ Bjarkason (F), 34′ rig. Lepore (L) – 77, Lakti (L), 88′ Lepore (L).

90′ – Molto nervosismo in campo, soprattutto Schenetti. L’arbitro però espelle Delio Rossi, in panchina

88′ – LEPORE! GOL DEL 3-1!

Ora è praticamente certo, il Lecco è in Serie B, come cantano già i tifosi. Contropiede letale, con pallonetto al portiere in uscita e poi palla appoggiata in porta di testa

77′ – LAKTI! GOL DEL LECCO! 2-1!

Doudou si libera per il tiro, Dalmasso respinge male e poi prova a smanacciare per allontanare ma lo fa male, sul piede di Lakti che deve solo segnare a porta vuota

71′ – Cross teso di Celjak dalla destra, alla ricerca dell’esterno opposto sul secondo palo. La palla attraversa pericolosamente l’area del Foggia ma Zambataro dall’altra parte non ci arriva

53′ – Occasione Lecco! Buso riceve palla al limite, si gira e calcia pericolosamente verso l’angolino. Kontek è sulla traiettoria e spazza in angolo.

33′ – RIGORE PER IL LECCO! C’è già Lepore sul dischetto. Rete per i padroni di casa.

32′ – Contatto Ogunseye-Bianconi, il Var manda al monitor Di Marco. Nell’area del Foggia, Ogunseye nel tentativo di allontanare il pallone colpisce Bianconi. Possibile rigore per il Lecco.

28′ – Foggia vicino al gol, Ogunseye manda alto di pochissimo! Ancora Foggia, ancora Bjarkason dalla sinistra, che questa volta si libera per un cross morbido mettendo la palla sulla testa di Ogunseye, davanti alla porta. L’attaccante manda alto di poco da posizione favorevolissima

26′ – Foggia ancora pericoloso. Bjarkason dalla sinistra calcia una punizione nel cuore dell’area, con palla diretta verso la porta. Melgrati sbaglia l’uscita, alle sue spalle, Galli di testa libera

15′ – Foggia pericoloso da corner, con Girelli che di testa salva (concedendo un secondo angolo) su un pallone tagliatissimo che si dirigeva pericoloso verso il secondo palo