Sorgente Califano a Ischitella: una meraviglia incastonata nella roccia

Gargano – Immergersi nella storia di un luogo è come intraprendere un viaggio emozionale nel tempo. È proprio questo che l’Associazione “Il Quadrato Magico” A.p.s. ha offerto nella suggestiva escursione organizzata domenica 28 maggio, lungo antichi sentieri nel cuore verde del territorio di Ischitella.

Guidati dall’archeologo e guida turistica Endrio Moro e dal profondo conoscitore del territorio Michele Disanti, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ripercorrere i sentieri che probabilmente un tempo i dauni percorrevano per gli approvvigionamenti idrici.

L’escursione, dal titolo “Le sorgenti del tempo”, ha avuto inizio da Ischitella e, attraversando il prezioso scrigno del centro storico, ha toccato la prima tappa: la “Fontana“, una sorgente usata ancora oggi dalla popolazione. Proseguendo lungo il sentiero, si è giunti all’antica Abbazia di San Pietro in Cuppis, un luogo la cui storia risale addirittura alla bolla papale Iustis Petitionibus del 9 febbraio 1058. Qui, i partecipanti hanno potuto respirare l’atmosfera mistica di un luogo carico di spiritualità e di suggestioni millenarie.

L’itinerario ha poi attraversato parte del canale Romondato, un vero e proprio canyon dalle pareti rocciose che si ergono maestose in una natura selvaggia. Durante il percorso, sono state toccate altre due sorgenti dal fascino senza tempo: la suggestiva Sorgente Califano, incastonata nella roccia, e la Grotta del Tasso, una sorgente ospitata all’interno di una monumentale grotta.

Ma l’Associazione “Il Quadrato Magico” non si limita solo a offrire esperienze emozionali attraverso escursioni come questa. Fondata con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto archeologico, storico, naturalistico e culturale del territorio garganico e di tutta la Daunia, l’associazione è un prezioso punto di riferimento per la promozione e la conservazione del patrimonio culturale.

Servizio a cura di Giuseppe Laganella, Articolo video e montaggio a cura di Vittorio Agricola.