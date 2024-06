Manfredonia. Negli ultimi giorni, Manfredonia è stata teatro di una serie di furti e tentativi di effrazione che hanno gettato nella preoccupazione gli abitanti delle zone Scaloria e Sacro Cuore. Lo si apprende da raccolta dati. Una sequenza di eventi ha innescato insicurezza tra i residenti, evidenziando la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza e della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

In particolare, da raccolta dati, l’episodio più sconvolgente si è verificato in zona Sacro Cuore, dove lo stesso appartamento è stato oggetto di due tentativi di furto in due notti consecutive. Gli eventi sono accaduti intorno alle 21:30, con gli occupanti presenti all’interno dell’abitazione. La famiglia coinvolta, ancora scossa, ha raccontato di aver vissuto momenti di puro terrore.

“Era circa le 21:30 quando ho sentito dei rumori provenire dal balcone,” racconta la signora Maria Rossi, residente dell’appartamento preso di mira. “Ho pensato inizialmente che fosse il vento o magari un animale, ma quando ho guardato fuori, ho visto una figura muoversi furtivamente. Ho iniziato a urlare per attirare l’attenzione dei vicini e dei passanti, ma il ladro non si è dato per vinto, continuando nel suo tentativo di entrare.”

Nonostante le grida disperate della signora Rossi, l’intruso è rimasto sul balcone per diversi minuti, cercando di forzare la porta finestra. Solo dopo essersi reso conto che le urla avevano attirato l’attenzione dei vicini, l’individuo si è dileguato, lasciando dietro di sé un senso di impotenza e paura.

“La seconda volta è stato ancora più spaventoso,” continua la signora Rossi. “Non potevo credere che stesse succedendo di nuovo. Siamo rimasti svegli tutta la notte, temendo che potessero tornare. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ma purtroppo il ladro è riuscito a scappare ancora una volta.”

Prevenzione e consigli utili

Per prevenire ulteriori furti, le forze dell’ordine consigliano ai cittadini di mantenere alta la vigilanza e di adottare alcune precauzioni: