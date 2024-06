Manfredonia. “

Mi dispiace costatare, ancora una volta, lo stile discutibile degli attacchi del mio avversario. Ugo Galli, in più comunicati stampa davvero tristi e rancorosi, ha nuovamente descritto me come un burattino, come una persona che non ha la capacità e il coraggio di prendere decisioni in maniera trasparente e responsabile. Credo che queste siano accuse molto gravi che non rientrano nella dialettica politica, bensì nel dileggio personale. Anche l’attacco ai candidati della mia coalizione che potrebbero diventare consiglieri comunali è totalmente pretestuoso e violento.

Ogni singolo candidato ha una sua storia, una sua personalità, un suo mondo e un suo elettorato che non può essere ridicolizzato e sottovalutato in quel modo. Attaccare chi è stato scelto dal popolo, con un voto libero e non condizionato, è un modo poco civile e democratico di immaginare la vita pubblica di una comunità. Tutti i miei candidati sono persone specchiate, indipendenti, che risponderanno alla loro coscienza e moralità, lavorando al bene esclusivo della città”.