Domenico La Marca: "Sconcertato dalle parole di Marasco. FDI si dissoci al più presto"

Manfredonia. “ Parole come quelle del consigliere Giuseppe Marasco lasciano sgomenti. Scherzare su una delle pagine più tragiche della storia del Novecento è un atteggiamento profondamente irrispettoso della storia, delle nostre radici antifasciste e degli oltre quindici milioni di morti che hanno perso la vita nei campi di sterminio. Frasi del genere, confusamente smentite e poi maldestramente ritrattate, non possono trovare spazio nel dibattito pubblico e non possono essere pronunciate da chi ha l’onore e la responsabilità di rappresentare una comunità intera”.

Dopo le parole sibilline e poco ferme del mio avversario Ugo Galli, che parla di “sortita ironica assai infelice“, spero che i vertici di Fratelli d’Italia, presenti anche in quel contesto denunciato da Repubblica e dai maggiori media nazionali, si dissocino al più presto da Marasco e dalle sue ignobili dichiarazioni. Manfredonia è dichiaratamente antifascista. Non lasceremo sporcare l’immagine della nostra città in questo modo.” Lo riporta Domenico La Marca, candidato a sindaco “Insieme per Manfredonia”.