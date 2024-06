Foggia. Si è concluso questa mattina a Foggia, alla sede Arpal di via San Severo, il tour nei Centri per l’Impiego iniziato lo scorso 20 maggio dall’Assessorato e dal Dipartimento per le Politiche del Lavoro della Regione Puglia. Nel capoluogo daunosi è tenuto poi un ulteriore incontro a Palazzo di Città, dove l’assessore Sebastiano Leo, il direttore del Dipartimento Silvia Pellegrini, il presidente del consiglio di amministrazione dell’Arpal Beniamino Di Cagno e il direttore dell’Arpal Puglia Gianluca Budano sono stati accolti dalla vicesindaca Lucia Aprile, dall’assessore alle Politiche per il Lavoro Lorenzo Frattarolo e dall’assessora al Personale Daniela Patano. E’ stato fatto il punto sulle novità e sulle innovazioni introdotte nel mercato del lavoro e sulle loro ricadute sul territorio, sulle problematiche e sulle criticità emerse e sulle azioni di rilancio da attuare nell’immediato e nel medio-lungo periodo.

Sono state valutate diverse opzionicon la comune volontà di procedere in tempi celeri, alla luce del timing imposto dal finanziamento disponibile legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Oggi a Foggia abbiamo dato seguito alla serie di incontri con Arpal sui territori, che ci sta vedendo impegnati nei diversi Centri per l’Impiego della Puglia. Nel confronto con l’amministrazione comunale ho voluto ribadire la necessità del dialogo con gli enti locali: dobbiamo interagire, accogliere le istanze dei cittadini, dei datoriali, delle parti interessate per poter raggiungere al meglio gli obiettivi e dare risposte concrete alle persone” sottolinea l’assessore regionale Sebastiano Leo. “Abbiamo gli strumenti a disposizione per farlo, e avendo chiara la mappatura del territorio e delle specifiche esigenze, possiamo canalizzare il lavoro di squadra da compiere”, le sue conclusioni.

“Un incontro molto proficuo e costruttivo, che ha ribadito la sinergia avviata con la Regione Puglia in questo delicato ambito, e la necessità di legare la scelta dell’ubicazione della nuova sede all’azione complessiva di riqualificazione e valorizzazione dei quartieri e al potenziamento dei collegamenti, per renderla pienamente fruibile, funzionale e inserita in un contesto dinamico e attrattivo” spiega l’assessore comunale Lorenzo Frattarolo. “L’orientamento condiviso è di puntare su una sede centrale e su ulteriori sportelli decentrati, ottimizzando risorse e costi (la sede in via San Severo non è di proprietà, e da anni ormai il Comune stanzia mensilmente un cospicuo importo a un privato per il fitto), senza più sprechi e venendo incontro alle esigenze dell’utenza, da noi sentite e pienamente condivise”, aggiunge.