Foggia. E’ previsto per domani, mercoledì19 giugno, alle ore 10,00 in prima convocazione, alle 11,30 di giovedì 20 in seconda convocazione,il Consiglio comunale di Foggia. Primi due punti all’ordine del giorno: l’adeguamento alle previsioni normative del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e l’adesione alla Stazione unica Appaltante della Provincia.

All’odg anche l’approvazione di una serie di debiti fuori bilancio, oltre a interrogazioni, mozioni e interpellanze. Infine due ordini del giorno: uno su cambiamento climatico, siccità, reddito degli agricoltori e diga di Piano dei Limiti; l’altro a sostegno della sanità pubblica.

L’Ordine del giorno: https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2024/06/Avviso-di-convocazione-del-C.C.-19.06.2024.pdf