Statoquotidiano.it, 18 giugno 2024. Foggia – Si è tenuta questa mattina, nella Sala delle Ruote di Palazzo Dogana, la conferenza stampa di presentazione della rassegna concertistica “Musica nelle Corti di Capitanata”, evento organizzato dal Conservatorio “Umberto Giordano” e che quest’anno giunge alla 27esima edizione con inizio il 21 giugno prossimo.



A presentarlo, il presidente del Conservatorio prof. Saverio Russo, e il direttore di tale istituzione, il maestro Donato Della Vista; Pasquale Stafano, docente di pianoforte jazz presso la sede di Rodi Garganico del Conservatorio Umberto Giordano; la giornalista Germana Zappatore, in qualità di ufficio stampa; il consigliere provinciale Mario Dal Maso, in rappresentanza del presidente della provincia Giuseppe Nobiletti, e che ha espresso il piacere di tutto il Consiglio della Provincia di Foggia nel sostenere tale iniziativa.

La rassegna, che prenderà il via nel giorno della 30esima Festa Europea della Musica, sarà caratterizzata quest’anno “da alcune novità e diverse conferme”, come sottolineato da Germana Zappatore.

Intanto, avrà come location centrale il cortile di Palazzo Dogana, “un ritorno al passato, visto che le prime edizioni della nostra rassegna si tenevano proprio in tale struttura”, come ha evidenziato il presidente, e, per l’appuntamento finale, la Villa comunale “grazie alla sensibilità e al supporto del presidente della Provincia”, ha evidenziato il direttore Donato Della Valle.

22 in tutto saranno gli appuntamenti musicali della rassegna, che avranno luogo tra il 21 giugno e il 20 luglio prossimi.

Di questi, 16 si terranno a Foggia, appunto, e gli altri a Manfredonia, San Nicandro Garganico e Bovino.

“Musica nelle Corti di Capitanata è uno degli eventi più importanti che la nostra istituzione organizza” così il prof Saverio Russo “e che ha pochi eguali in Italia, perché molti Conservatori svolgono la loro attività all’interno dei loro auditorium, all’interno delle loro mura. Noi invece dall’inizio abbiamo inteso fare nostra la missione di portare la musica dei nostri studenti e dei nostri docenti all’aperto, fuori dal conservatorio, nei cortili, nelle piazze, nei luoghi frequentati dai nostri concittadini”.

La rassegna, ha fatto inoltre notare il presidente Russo, nell’edizione che sta per cominciare “sarà segnata dall’attenzione nei confronti di tre importanti anniversari,”ossia: i 200 anni dalla nascita di Bedřich Smetana, compositore ceco a cui sarà dedicato il concerto inaugurale nel quale verrà eseguita la sua opera più importante, “Má Vlast – La mia Patria”, che richiama il concetto di patria così sentito presso vari popoli in Europa, nell’Ottocento, per il riconoscimento di un’identità nazionale, linguistica e culturale “e che può oggi, a 7 giorni dalle elezioni europee, richiamare l’idea della patria Europa”, così ancora Saverio Russo; i cento cinquant’anni dalla nascita di Arnold Schönberg, viennese, altro personaggio importante dello scenario della seconda metà dell’Ottocento; il primo centenario dalla morte di Giacomo Puccini , al quale sarà dedicata la serata del 28 giugno, con l’esecuzione della Messa di Gloria, opera giovanile di Puccini scritta come prova del suo diploma, e quella del 20 luglio con l’opera ‘Gianni Schicchi’, che sarà eseguita non solo a Foggia, ma anche negli altri comuni nei quali si terrà la rassegna.

Nella serata inaugurale, ha poi precisato il direttore Della Valle, sarà inoltre ricordato Maurizio Pollini, il grande maestro scomparso il 23 marzo scorso e inserito in un unico cartellone generale di manifestazioni e concerti organizzato dai Conservatori di tutta Italia al fine di celebrarlo.

Per 5 venerdì consecutivi, a partire proprio dal 21 luglio, all’interno della rassegna si esibirà anche la cosiddetta orchestra young, quella formata dagli studenti del Conservatorio, con la quale torneranno gli appuntamenti de ‘Il solista e l’Orchestra’, che vedranno esibirsi come solisti in due diversi appuntamenti (5 e 12 luglio) quattro studenti del Conservatorio selezionati durante le audizioni dei mesi scorsi.

Ad uno di loro, sarà conferito il Premio Corti di Capitanata (nato nel 2018), che consisterà nell’assegnazione di un concerto da solista nell’ambito della stagione 2024 della ICO ‘Suoni del Sud’, oppure la borsa di studio dedicata a Giuseppe Graniero, cornista studente del Conservatorio scomparso cinque anni fa.

All’interno della rassegna Musica nelle corti di Capitanata, inoltre, avrà luogo anche la XIX edizione del Rodi Jazz Fest (dal 30 giugno al 2 luglio), “unico in Italia e motivo di vanto per il Conservatorio Umberto Giordano”, così Pasquale Stafano, progettato e curato dal dipartimento di Jazz, con concerti che si terranno nell’anfiteatro della sede di Rodi Garganico, in una tre giorni ricchissima di appuntamenti, tra cui Master class e un importante concerto dedicato che ai 100 anni della Rapsodia in Blu di Gershwin.