Lo dice in una nota Gianni Rotice, già sindaco di Manfredonia.

“Non nascondo la mia amarezza per tale situazione, poiché quanto dichiarato e millantato dai due soggetti non trova alcun riscontro oggettivo e, sopratutto, cozza con la linea netta ed intransigente che il sottoscritto ha portavo avanti da Sindaco rispetto alla vicenda Guarda che Luna”.

“Nessuno prima di me aveva avuto mai il coraggio di affrontare tale situazione e giungere all’abbattimento definitivo di quella struttura, nonostante le minacce, l’ostruzionismo e la dura battaglia giudiziaria-amministrativa intrapresa dalla controparte. Dal momento dell’avvio dell’iter, non si è perso neanche un istante per giungere a questo risultato e la documentazione, anche in possesso delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, ne sono la dimostrazione. La mia ferma volontà di andare avanti ha dato molto fastidio ai proprietari della struttura, che hanno tentato in tutti i modi, come emerge dalle carte di “Giù le mani” di fare inutile ostruzionismo, oltre che alimentare una campagna di delegittimazione mediatica contro il sottoscritto, reo di compiere il proprio dovere di tutela della legalità e dell’interesse pubblico”.