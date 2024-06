Il Festival delle Terre d’Acqua è un appuntamento che negli anni ha acquisito sempre più importanza, testimoniando la costanza e l’impegno della Fondazione Re Manfredi nel valorizzare il talento e la creatività e nel diffondere l’amore per la nostra meravigliosa terra. Solo e soltanto lavorando sul livello culturale di una città possiamo aumentarne il benessere e la Fondazione, attraverso il Festival e altre attività culturali, si pone questo obiettivo. Quest’anno, la manifestazione coincide con l’inizio di una nuova consiliatura per l’amministrazione della città di Manfredonia, un momento cruciale che ci offre l’opportunità di riflettere sul valore del senso di appartenenza e dell’identità collettiva. Il nostro augurio più sentito è che i nuovi amministratori sappiano intercettare i bisogni della cittadinanza, sviluppando eventi e occasioni di confronto che possano arricchire la nostra comunità. La cultura non è solo un arricchimento personale, ma un vero e proprio aggregatore sociale, capace di unire persone diverse sotto un comune sentimento di appartenenza e condivisione e funge da motore di crescita e sviluppo per il nostro territorio.

La Fondazione Re Manfredi, promotrice di questo festival, si batte da anni per attrarre imprenditori, operatori e professionisti che hanno dedicato la loro vita e il loro talento alla promozione del lavoro e della cultura. Grazie al loro impegno, il nostro territorio ha potuto proiettarsi a livello internazionale, guadagnando lustro e orgoglio. Il nostro obiettivo è mettere in rete tutti gli attori e i fruitori del festival affinché questi ultimi possano essere ispirati e spronati a sentirsi parte di una comunità unita e competitiva. In un periodo storico in cui il senso di appartenenza sembra mancare, è fondamentale riscoprire l’orgoglio di essere cittadini di questa terra: è attraverso la cultura che possiamo rafforzare il nostro senso di identità e comunità, diventando sempre più orgogliosi delle nostre radici.

Il Festival delle Terre d’Acqua non è solo un’occasione per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma anche un’opportunità per creare legami più forti all’interno della nostra comunità. La cultura ha il potere di abbattere le barriere, di superare le divisioni e di creare un tessuto sociale più coeso e solidale. È un mezzo attraverso cui possiamo confrontarci, dialogare e costruire insieme un futuro migliore. Siamo tutti co-responsabili di ciò che accade e dobbiamo essere protagonisti del cambiamento: se qualcosa deve cambiare, dobbiamo inizialmente cambiare noi, cominciando dal guardare Manfredonia con occhi diversi, con gli occhi dell’amore verso qualcosa che in qualche modo appartiene alla nostra storia.

Il Festival delle Terre d’Acqua rientra in quelle attività che migliorano il benessere di una comunità. Ci piace citare, a tal proposito, una frase del sociologo Carlo Petrini, secondo cui “il turismo del futuro parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza”. (nota stampa)