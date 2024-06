Il budget previsto è lo stesso dell’edizione precedente, pari a 398.904,55 euro, e intende sostenere un collegamento che rimanga operativo per due mesi, a partire dal prossimo 18 luglio.

L’avviso indica che verranno attribuiti punteggi maggiori alle offerte che prevedano l’impiego di mezzi con capacità superiore a 300 persone (è comunque considerata anche la fascia tra 180 e 300 unità) o con età pari o inferiore a 20 anni. Saranno inoltre valorizzati i mezzi in grado di raggiungere una velocità pari o superiore ai 25 nodi a pieno carico.

La nuova gara abbassa uno dei requisiti richiesti rispetto alla precedente. Infatti, i contratti stipulati per servizi analoghi nel triennio precedente dovranno avere un importo non inferiore a 200.000 euro (IVA esclusa). In precedenza, era richiesto almeno un contratto di importo unitario non inferiore a 300.000 euro (IVA esclusa), criterio che aveva portato all’esclusione dell’unico partecipante, Ct Peschici Srl.

Per quanto riguarda il programma di esercizio, si presume che la Provincia di Foggia abbia mantenuto l’impostazione della prima procedura. Si richiede quindi un servizio diretto tra Manfredonia e le Isole Tremiti, senza fermate intermedie, con una frequenza minima di tre coppie di corse a settimana (fino a un massimo di 15 coppie) a luglio, e di un minimo di tre coppie di corse (fino a un massimo di 20) ad agosto, inclusa necessariamente la giornata di Ferragosto.

Lo riporta Shipping Italy.