L’Italia esiste? E’ fondata su radici storiche e su un anelito comune di popoli? Possiede un’anima? Oppure non esiste, perché non si è evoluto un vero ‘sentimento’ nazionale?

Quattro mesi prima della nascita del Regno d’Italia (17 marzo 1861), Ferdinando Villani, insigne giurista e filosofo foggiano, seguace di Gioberti, scrive un discorso inaugurale per la riapertura della Cattedra di Diritto Penale nelle Scuole Pie di Foggia. Il manoscritto inedito di quel discorso, trascritto in appendice dall’Autore, costituisce l’incipit ideale per ricostruire il pensiero di Villani e offre numerosi spunti storici, filosofici e giuridici grazie ai quali è possibile rivivere il clima ideologico che portò alla nascita dell’Italia.

Il testo affronta il tema delle riforme che, di lì a poco, si sarebbero rese necessarie e dei problemi derivanti dalla diversità territoriali, che non sarebbero stati risolti con la sola emanazione di leggi unitarie. Il percorso di ricostruzione tocca necessariamente argomenti quali l’accentramento e il decentramento dei poteri, la nascita di una coscienza nazionale, il ruolo della filosofia e di idealismo e positivismo.

Il lavoro si presta ad una lettura attualizzante, difatti non si possono non considerare le istanze localistiche degli ultimi anni, edulcorate e trasformate in rivendicazioni federaliste o autonomiste. Probabilmente Villani non comprese che la tanto agognata coscienza nazionale non si era sviluppata, proprio a causa delle difformità territoriali, pertanto era molto debole il ‘collante ideale’ di quel mosaico nazionale.

Nota biografica.

Igor Lombardi, residente a Manfredonia, già avvocato presso corte appello di Bari, specializzato in diritto del lavoro e appalti, dal 2001 si occupa di Risorse Umane, pioniere e riconosciuto tra i massimi esperti italiani nel settore delle Agenzie per il lavoro, oggi Responsabile nazionale della Divisione PA e Ufficio Gare per Etjca Spa, tra le prime 10 Agenzie per il lavoro in Italia. Formatore e docente in diversi ambiti, ha tenuto diverse rubriche per il quotidiano l’Attacco su temi vertenti HR e diritto del lavoro.