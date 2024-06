Manfredonia. “Si rende doverosa l’ effettuazione di una precisazione riguardante l’intervista, resa dal dottor Michele Ciani, nipote della Signora Franca Marasco accoltellata a Foggia lo scorso 28 agosto nella propria rivendita di tabacchi, andata in onda ieri, lunedì 17 giugno 2024,. all’interno dello spazio live “Stato in diretta”, trasmesso sui social dalla testata StatoQuotidiano.

“A partire dal minuto 30 circa, infatti, il dottor Ciani ricostruendo le varie fasi e responsabilità dell’omicidio dell’anziana parente, riferisce che l’autore materiale dell’efferato delitto, immigrato reo confesso e già pregiudicato, per molteplici reati, in attesa di rimpatrio, è stato ospitato a Foggia, anche presso la struttura pubblica denominata P.I.S. (che è una misura di welfare istituita dai Comuni, finanziata dalla Quota Servizi del Fondo Povertà e destinata alle persone fragili e vulnerabili) COORDINATA da uno dei CANDIDATI SINDACO di Manfredonia“.

“Al fine di ristabilire la verità e di rassicurare i cittadini a pochi giorni dal voto di ballottaggio, anche in ragione delle rilevanti omissioni prospettate, in relazione a questa tristissima vicenda, si precisa che non si tratta in alcun modo del candidato sindaco Ugo Galli, da tempo stimato dirigente pubblico con vari incarichi e funzioni, il quale, pur essendo impegnato nel sociale, a titolo completamente gratuito, non si è mai occupato delle strutture, citate dall’ospite del suddetto incontro”.

Lo dichiara in una nota stampa Ugo Galli, candidato a sindaco di Manfredonia.