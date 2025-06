Caso Amica, sentenza shock: “Dalla sinistra danni per 27 milioni. Una ferita profonda per Foggia”

La recente sentenza del Tribunale di Bari che condanna il Comune di Foggia al pagamento di oltre 27 milioni di euro alla curatela fallimentare di Amica S.p.A. rappresenta un evento di straordinaria gravità, destinato a lasciare un segno indelebile nella vita amministrativa e finanziaria della città. Non si tratta di un imprevisto, ma del prevedibile epilogo di un decennio di cattiva gestione della cosa pubblica. Dal 2004 al 2014, con il centrosinistra alla guida della città, si sono poste le basi per una crisi annunciata, le cui conseguenze oggi ricadono sulle spalle dei cittadini foggiani.

La pronuncia del Tribunale fotografa con chiarezza le responsabilità di chi ha avuto in mano le redini dell’amministrazione pubblica durante gli anni cruciali del fallimento Amica. Un fallimento “scientemente accompagnato”, come già riconosciuto dalla magistratura fallimentare, che non può essere derubricato a semplice errore politico. È il risultato di una gestione imprudente, segnata da scelte discutibili e, in alcuni casi, da evidenti omissioni.

A pesare in modo drammatico sulla vicenda è anche l’atteggiamento dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Maria Aida Episcopo. Di fronte alla possibilità concreta di chiudere una transazione con la curatela per una cifra nettamente inferiore – meno della metà dell’importo ora dovuto – la Giunta ha scelto di non agire. Nessuna iniziativa concreta, nessun atto motivato: così ha sentenziato il giudice. Un atteggiamento che non può che essere letto come un atto di grave irresponsabilità politica, che oggi costa carissimo alla città.

Non è tutto. La gestione dei rifiuti a Foggia ha visto altri episodi controversi: l’affidamento del servizio ad AMIU mediante semplice delibera di Giunta, in contrasto con quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali. Una forzatura istituzionale, motivata – secondo quanto trapelato – da logiche esterne agli interessi della città, che ha aggravato la situazione. Oggi i vertici di AMIU risultano indagati per presunta falsificazione dei dati sulla raccolta differenziata, un fatto gravissimo che getta ulteriori ombre sull’operato di chi ha governato in quegli anni.

A pagarne il prezzo sono ancora una volta i cittadini foggiani. Oltre ai 27 milioni di euro previsti dalla sentenza, si aggiungeranno interessi e rivalutazione, con il concreto rischio di vanificare gli sforzi compiuti dal centrodestra per risanare i conti dell’ente tramite il piano di riequilibrio finanziario. Il colpo per le casse comunali sarà durissimo: meno fondi per manutenzioni, verde pubblico, illuminazione, igiene urbana e altri servizi essenziali.

La sentenza rappresenta non solo un disastro economico, ma anche un punto di non ritorno sul piano politico. È evidente che la sinistra e il cosiddetto “campo largo” non sono stati in grado di tutelare l’interesse pubblico. La vicenda Amica segna una delle pagine più buie della recente storia amministrativa di Foggia. E non è pensabile che tutto ciò passi sotto silenzio.

È arrivato il momento delle responsabilità. L’amministrazione Episcopo deve spiegare alla città come intende gestire questa emergenza senza scaricare ulteriori sacrifici sulle famiglie. E, soprattutto, chi ha avuto un ruolo chiave nella gestione finanziaria del Comune ha il dovere morale e politico di rassegnare le dimissioni. Non si può restare in silenzio davanti a una condanna così pesante.

Il centrodestra continuerà a vigilare con attenzione, pronto a denunciare ogni ulteriore atto di superficialità o inerzia. Foggia merita trasparenza, rigore e una nuova visione della cosa pubblica, lontana dalle logiche che hanno prodotto un disastro economico, politico e sociale.

I Consiglieri Comunali del Centrodestra

Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli, Gino Fusco (Fratelli d’Italia)

Raffaele Di Mauro, Pasquale Rignanese (Forza Italia)

Franco Nunziante (Lista Prima Foggia)

Marco Pellegrino (Lista Di Mauro Sindaco – Noi Moderati)