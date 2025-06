Emiliano alla presentazione stagione 2026 del Petruzzelli. “Punto di ripartenza”

“Una stagione davvero strepitosa che tiene conto anche del ruolo politico, in senso alto, che il teatro e la lirica svolgono nella nostra comunità. Una stagione che lega la storia dei grandi compositori e artisti pugliesi a quella della visione internazionale della musica.

Mi fa molto piacere siano stati ripristinati specifici concerti che riguardano la giornata della memoria. Per noi la lotta all’antisemitismo rimane un pilastro dei nostri valori e non solo della nostra linea politica, ma anche del sentimento nei confronti di tutta la comunità ebraica del mondo.

Soprattutto questa stagione esprime un forte legame col pubblico. Il Petruzzelli è rinato ed è stato ricostruito, non solo nella struttura fisica, da un gruppo di uomini e di donne che ha una profonda conoscenza del teatro e della sua dimensione internazionale essendo tra i più importanti d’Italia, ma soprattutto che ha la capacità di tradurre la complessità di questo genere culturale al pubblico, nella lingua comprensibile per i nostri ragazzi e ragazze.

Riportare in teatro tanta gente dopo gli anni di chiusura non è stato facile. Davvero il management del Petruzzelli ha operato un miracolo, partendo dalla sua dimensione identitaria e avendo la capacità di aprire il teatro al mondo intero, alla cultura italiana e internazionale.

Questa stagione rappresenta davvero un punto di ripartenza che ha radici nel lavoro straordinario svolto da chi ha diretto e ha lavorato nel Petruzzelli in questi anni”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2026 del teatro Petruzzelli.

All’incontro con i giornalisti presenti anche il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli Vito Leccese, il sovrintendente pro tempore Nicola Grazioso, il direttore esecutivo Luigi Fuiano