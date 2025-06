FOGGIA – La grande musica torna protagonista dell’estate foggiana. Con una delibera approvata all’unanimità nella seduta del 13 giugno, la Giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo ha dato il via libera al programma della “Summer Edition” del Giordano in Jazz 2025, una serie di concerti gratuiti che animeranno le serate estive davanti al prestigioso Teatro Umberto Giordano.

L’iniziativa, promossa e coordinata dall’assessora alla Cultura Alice Amatore, rappresenta uno dei punti qualificanti della programmazione culturale cittadina, e si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e musicale del territorio.

Musica e identità culturale

La rassegna, come sottolineato nella proposta deliberativa, mira a promuovere la cultura musicale con un linguaggio universale come il jazz, capace di unire tradizione e innovazione. “Giordano in Jazz – Summer Edition” vuole essere un momento di aggregazione sociale e di riflessione artistica, offrendo concerti di alto profilo in uno scenario unico: la piazza antistante lo storico teatro cittadino.

Il programma dettagliato, allegato alla delibera, sarà annunciato nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di artisti di rilievo nazionale e internazionale. Tra le anticipazioni già approvate con precedenti atti amministrativi figura il prestigioso concerto di Stewart Copeland, fondatore dei Police, con il suo progetto orchestrale “Police Deranged for Orchestra”.

Un evento a misura di città

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione per rendere la cultura accessibile a un pubblico il più ampio e variegato possibile. L’obiettivo è non solo offrire spettacolo e qualità artistica, ma anche rafforzare il senso di comunità e valorizzare il centro cittadino come polo culturale aperto e inclusivo.

Per garantire la buona riuscita della rassegna, la gestione operativa sarà curata in collaborazione con Puglia Culture, soggetto incaricato degli aspetti amministrativi e organizzativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, spettacolo e tutela dei beni storici.

Risorse e gestione

La direzione della rassegna è stata affidata, come avviene dal 2015, al dirigente finanziario Carlo Dicesare, individuato come responsabile dell’attuazione degli atti di spesa e del coordinamento delle attività legate alla manifestazione. Il costo complessivo previsto è di 23.300 euro oltre IVA, a cui si aggiungono le spese tecniche e di comunicazione, tutte coperte dai fondi stanziati nel bilancio 2025/2027 nei capitoli dedicati alla programmazione del Teatro Umberto Giordano.

La delibera, che richiama esplicitamente gli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione, conferma il ruolo centrale della cultura nella visione amministrativa della città.

Un’estate in jazz per Foggia

La “Summer Edition” del Giordano in Jazz si inserisce in una cornice di rilancio della proposta culturale foggiana, puntando su qualità artistica, valorizzazione degli spazi pubblici e accessibilità. Un cartellone estivo che vuole trasformare la musica in motore di sviluppo culturale, turistico ed economico per la città.

Con questa delibera – dichiarata immediatamente eseguibile – la città di Foggia si prepara a vivere un’estate nel segno della grande musica, con il Teatro Giordano ancora una volta protagonista e simbolo della rinascita culturale urbana.