18 giugno 2025 – Il Comune interviene con un atto formale nei confronti di una dipendente coinvolta nella selezione interna per la progressione di carriera nell’area degli Istruttori Amministrativi. La lavoratrice è stata dichiarata decaduta dal beneficio, a seguito di verifiche che hanno evidenziato irregolarità nelle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

La selezione rientrava nell’ambito delle progressioni tra le aree previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022, per il periodo transitorio 1 aprile 2023 – 31 dicembre 2025. In particolare, si trattava di un bando per la copertura di 14 posti da Istruttore Amministrativo, pubblicato lo scorso ottobre.

Come previsto dalla normativa vigente (DPR 445/2000), il Servizio del Personale ha effettuato controlli approfonditi sulla documentazione fornita dai candidati. Proprio da tali accertamenti è emersa un’anomalia nella certificazione allegata da una dipendente, relativa a una dichiarazione riportata nella sezione h.6) della domanda.

Secondo quanto indicato nel bando, l’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni in qualsiasi fase della selezione, con la possibilità di escludere il candidato, cancellarlo dalla graduatoria o farlo decadere dall’eventuale assunzione. In questo caso, si è proceduto alla decadenza dalla progressione, formalizzata con la Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 18 giugno 2025, a firma del dirigente Giuseppe Marchitelli.

Contestualmente, il Comune si riserva di procedere alla rettifica della graduatoria finale e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dalla dipendente. Il provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa sull’anticorruzione e sull’imparzialità della pubblica amministrazione.

La determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, alla voce “Bandi di Concorso”.