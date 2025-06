Foggia, esplosione davanti a negozio di via Ciampitti: in un video il momento della deflagrazione

Foggia – Un’esplosione si è verificata nella notte tra martedì e mercoledì 18 giugno, intorno alle ore 02:30, davanti a un negozio di abbigliamento situato in via Ciampitti, all’angolo con via Bari.

L’ordigno, fatto esplodere presumibilmente con intenti intimidatori o criminali, ha provocato danni considerevoli alla saracinesca dell’attività commerciale.

Il forte boato ha svegliato e spaventato i residenti della zona, che hanno riferito di aver udito chiaramente l’esplosione e di aver assistito a una scena di grande impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Le prime ricostruzioni indicano che l’ordigno ha sventrato completamente la saracinesca del negozio, danneggiando anche la vetrina d’ingresso laterale.

Fortunatamente, non si registrano feriti né altre persone coinvolte nell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare eventuali sospetti o autori dell’attentato.

La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le motivazioni e il movente dietro questo gesto intimidatorio.

L’accaduto riaccende l’allarme sulla sicurezza nel centro di Foggia, dove episodi simili si sono verificati negli ultimi mesi.