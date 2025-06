Palazzo di Città – Si è tenuta questa mattina la consueta riunione della Giunta comunale, durante la quale sono stati approvati importanti provvedimenti che delineano l’impegno dell’Amministrazione su temi strategici quali accoglienza, lavoro e sviluppo culturale.

Su proposta dell’assessorato ai Servizi sociali, la Giunta ha dato il via libera all’atto d’indirizzo per la candidatura del Comune alla prosecuzione dei progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), promossi dal Ministero dell’Interno e rivolti ai richiedenti asilo. Il progetto, che mira a garantire un’accoglienza dignitosa e percorsi concreti di integrazione, riguarda il triennio 2026-2028.

Altro importante provvedimento adottato è quello relativo all’intenzione dell’Amministrazione Episcopo di partecipare al bando regionale “Punti Cardinali for work”. Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla promozione di azioni e attività sul territorio in materia di orientamento professionale e inserimento lavorativo. Il progetto, affidato alla responsabilità del dirigente del settore Cultura, sarà sviluppato in sinergia con gli stakeholder territoriali, per garantire un intervento realmente calibrato sui bisogni del contesto locale.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’approvazione del programma estivo Giordano in Jazz, che animerà la città nei prossimi mesi con concerti ed eventi musicali, confermando il ruolo centrale della cultura nell’offerta cittadina.

Infine, la Giunta ha varato le nuove linee guida per l’occupazione semplificata di suolo pubblico, dedicate ai pubblici esercizi e agli esercizi di vicinato del settore alimentare. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure più snelle per l’installazione temporanea di tavolini, sedie e fioriere, favorendo così una maggiore vivibilità degli spazi urbani e il rilancio delle attività economiche locali. Su questo specifico punto è previsto un comunicato stampa ad hoc.

La seduta odierna conferma l’impegno dell’Amministrazione nel coniugare politiche sociali, sviluppo economico e cultura, con uno sguardo sempre attento alla partecipazione e alla collaborazione con il territorio.