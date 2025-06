Manfredonia, 17 giugno 2025 – Con la determinazione dirigenziale n. 1106, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato l’attribuzione e il pagamento dei differenziali stipendiali relativi al Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per l’anno 2023. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, dott. Tommaso Gioieni, rappresenta un importante passo nell’attuazione delle progressioni economiche previste per il personale dell’ente.

La determinazione fa seguito alla precedente n. 781/2025, con la quale era stata approvata la graduatoria per l’attribuzione dei differenziali. Dopo un periodo di pubblicazione di 15 giorni, durante il quale i dipendenti hanno potuto segnalare eventuali errori o omissioni, l’Amministrazione ha valutato le osservazioni pervenute, ritenendo che nessuna di esse comportasse modifiche alla graduatoria già approvata.

Differenziali riconosciuti per 30 dipendenti

Secondo quanto indicato negli allegati alla determinazione, i differenziali stipendiali sono stati attribuiti come segue:

1 differenziale per il personale dell’ Area Operatori ;

12 differenziali per l’ Area Operatori Esperti ;

17 differenziali per l’Area Istruttori.

Per l’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (E.Q.), l’attribuzione dei differenziali è stata temporaneamente sospesa in attesa della conclusione dell’istruttoria relativa a una contestazione ancora pendente.

Arretrati dal 1° gennaio 2023 e assegni “ad personam”

I differenziali decorrono dal 1° gennaio 2023, con il pagamento degli arretrati per gli anni 2023, 2024 e fino a maggio 2025, secondo le tabelle economiche previste dal CCNL del 16 novembre 2022. A partire da giugno 2025, i differenziali saranno riconosciuti su base mensile.

Per i dipendenti che, nel frattempo, sono stati reinquadrati in un’area contrattuale superiore a seguito di progressioni di carriera, non verrà attribuito il differenziale, bensì un assegno ad personam come previsto dall’art. 15, comma 3, del medesimo contratto nazionale. Tale assegno è riassorbibile in presenza di futuri differenziali stipendiali.

Risorse stanziate e copertura finanziaria

Il finanziamento degli importi previsti avverrà attraverso le risorse decentrate del fondo 2025, nonché tramite la copertura assicurata dal bilancio pluriennale 2025–2027. Di seguito, il dettaglio degli importi per annualità:

Anno 2023

Differenziali: € 19.041,67

Oneri: € 5.080,32

IRAP: € 1.618,54

Anno 2024

Differenziali: € 17.316,67

Oneri: € 4.620,09

IRAP: € 1.471,92

Il provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia e vi resterà affisso per 15 giorni consecutivi.