Manfredonia, 13 giugno 2025 – Con deliberazione n. 133, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità la rimodulazione progettuale dell’intervento di messa in sicurezza del complesso edilizio dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 2, Investimento 2.1, volto alla rigenerazione urbana e alla riduzione del degrado sociale.

Il progetto, dal valore complessivo di 4.899.944 euro interamente coperto da fondi PNRR, prevede ora – a seguito di approfondite valutazioni tecniche – l’eliminazione del terzo livello dell’edificio inizialmente previsto, mantenendo inalterate le funzioni e le finalità delle prime due elevazioni. La decisione è stata assunta in coerenza con la necessità di rispettare il quadro economico originario, in un contesto di aggiornamento prezzi e salvaguardia degli equilibri finanziari.

La modifica progettuale è stata illustrata nella relazione tecnica redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Di Tullo, e condivisa dal Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, ing. Lucio Barbaro. Come specificato, la rimodulazione non comporta variazioni contrattuali né incide sui termini di completamento previsti dal cronoprogramma PNRR. È inoltre conforme alle disposizioni ministeriali, in particolare alla FAQ n. 6 pubblicata dal Ministero dell’Interno, che ammette rimodulazioni progettuali solo in presenza di condizioni che non compromettano il raggiungimento di milestone e target associati al finanziamento.

Il progetto, già aggiudicato nel novembre 2023 alla CETOLA S.p.A. per un importo di circa 3,9 milioni di euro, è stato avviato con la stipula del contratto il 28 dicembre 2023. L’intervento rientra in una più ampia strategia di rigenerazione urbana, che prevede la demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in via Dante Alighieri, come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 18 maggio 2023.