Manfredonia. Petizione popolare Marasco: "I cittadini chiedono la riduzione della TARI 2025"

Manfredonia, 17 giugno 2025 – Parte da Manfredonia una forte iniziativa popolare per chiedere all’Amministrazione comunale una riduzione immediata della TARI, la tassa sui rifiuti urbani. A promuovere la petizione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di minoranza, insieme a numerosi cittadini che stanno raccogliendo firme in tutta la città, in particolare presso la sede di via delle Cisterne 38 e in banchetti pubblici allestiti in Piazza del Popolo e nelle zone periferiche.

La denuncia: “Servizio carente, ma tariffe tra le più alte d’Italia”

Nel testo della petizione si denuncia un grave disservizio nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alle periferie cittadine, dove si segnalano situazioni di degrado ambientale, proliferazione di insetti, blatte e topi, e odori nauseabondi provenienti dalle griglie di scolo.

Nonostante tali criticità, si legge nel documento, la TARI risulta tra le più alte d’Italia, senza che i cittadini ricevano in cambio un servizio efficiente, in contrasto con quanto previsto dal regolamento comunale e dagli obblighi contrattuali della società incaricata, ASE.

Viene inoltre sollevato il dubbio sulla trasparenza nella gestione della raccolta differenziata: “Che fine fanno i rifiuti separati con impegno dai cittadini? E quali sono i proventi derivanti dalla vendita di plastica, vetro, carta, cartone, legno e umido?”.

Richiesta di esenzioni e riduzioni: il confronto con altri Comuni

La petizione pone l’attenzione anche sull’assenza di esenzioni o agevolazioni comunali, previste dalla legge e adottate in molti altri Comuni italiani. Si richiede l’introduzione di riduzioni per:

Anziani, disabili e persone in grave disagio economico

Famiglie monocomponente

Abitazioni stagionali o occupate da residenti all’estero

Chi pratica il compostaggio domestico

Famiglie numerose o con basso ISEE

Le richieste ufficiali al Comune

Nel documento indirizzato al Sindaco, al Vicesindaco con delega al Bilancio, al Segretario generale e al Presidente del Consiglio comunale, si chiede:

La rettifica degli aumenti TARI degli ultimi anni

Una riduzione immediata dell’80% per le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro

Una riduzione fino al 20.000 euro di ISEE per famiglie con almeno quattro figli a carico

La dichiarazione del promotore

“Con questo atto, esercitiamo un diritto costituzionale e statutario – afferma il consigliere Marasco – per rappresentare il disagio reale della popolazione e riequilibrare i rapporti tra amministrati e amministratori. Questo strumento vuole arginare lo strapotere della maggioranza e l’eccessiva ingerenza partitica, tutelando i diritti dei cittadini come previsto dagli articoli 49 e 67 della Costituzione.”

Modalità di sottoscrizione

Tutti i cittadini possono firmare la petizione presentandosi con un valido documento d’identità presso:

La sede promotrice in via delle Cisterne, 38

I banchetti informativi in Piazza del Popolo e in altre zone della città

Le firme raccolte, accompagnate da copia del documento di riconoscimento, saranno successivamente depositate al protocollo del Comune per l’avvio delle procedure formali.