Manfredonia riparte con “Terre d’Acqua”: un festival tra cultura, eccellenze e futuro. TUTTE LE INFO (VIDEO)

Manfredonia, 18 giugno 2025 – La città di Manfredonia si prepara a vivere un’estate di rinascita culturale e rilancio economico grazie al festival “Terre d’Acqua”, promosso dalla Fondazione Re Manfredi. L’evento si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio nella suggestiva cornice della Marina del Gargano, con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, del mare e delle sue eccellenze.

A presentare l’iniziativa è Michele De Meo, presidente della fondazione, che sottolinea il valore simbolico e strategico del festival: «Non si tratta solo di un cartellone di eventi, ma di un vero e proprio pretesto per far ripartire questa città». Una risposta concreta, dunque, alle recenti polemiche legate all’assenza di una programmazione estiva strutturata.

Il nome stesso del festival, “Terre d’Acqua”, rimanda a una visione ampia e moderna del mare, che va oltre la pesca e il turismo balneare per abbracciare le opportunità della blue economy: nautica, sport acquatici, turismo esperienziale. Un’occasione per rilanciare Manfredonia come destinazione attrattiva e innovativa.

Uno dei momenti più attesi sarà il Destination Market Award, riconoscimento dedicato a personalità di spicco – imprenditori, artisti, promotori culturali – che si sono distinte nei rispettivi ambiti lasciando un’impronta positiva nelle loro comunità. L’obiettivo è creare un network virtuoso tra i premiati e la realtà locale, favorendo contaminazioni e progetti condivisi con gli imprenditori del territorio.

Ampio spazio sarà riservato alla cultura con la rassegna “Ti Porto un Libro”, che vedrà alternarsi 15 autori in cinque serate, con tre incontri letterari ogni giorno. Un’iniziativa nata dalla convinzione che lo sviluppo culturale sia motore di crescita economica e sociale.

Il festival culminerà il 5 luglio con la serata finale del Premio Re Manfredi, durante la quale saranno premiate figure di spicco del mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte, accanto a eccellenze locali che hanno dato lustro a Manfredonia rimanendo, troppo spesso, dietro le quinte.

Tra i premiati e ospiti attesi:

Pasquale Del Vecchio , storico disegnatore di Tex,

Francesco De Garda , DJ affermato a livello internazionale,

Gigi Telesforo , musicista e volto noto del jazz italiano,

e Fausto Leali, attesissimo ospite d’onore della serata conclusiva.

Con “Terre d’Acqua”, la Fondazione Re Manfredi intende dare nuova linfa alla città, riscoprendone le risorse e promuovendone le potenzialità. Un festival che non è solo celebrazione, ma visione concreta di futuro, dove cultura, turismo e innovazione si fondono per costruire una Manfredonia più forte, attrattiva e consapevole del proprio valore.