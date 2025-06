Manfredonia – Nelle ore in cui la città dovrebbe riposare, tra la mezzanotte e le prime luci dell’alba, i Comparti di Manfredonia – in particolare il comparto CA1 – si trasformano in un’arena di disordini, vandalismi e corse notturne che tolgono il sonno a centinaia di famiglie. È questo l’allarme lanciato da numerosi cittadini, ormai esasperati, che chiedono un intervento urgente delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Secondo la denuncia raccolta dalla nostra redazione, giovani e giovanissimi si aggirano ogni notte con il deliberato intento di arrecare danni al patrimonio pubblico: lampioni divelti, panchine rotte, cestini dei rifiuti distrutti. Non si tratta più di singoli episodi, ma di un comportamento sistematico e reiterato, privo di freni e senza alcun rispetto per il bene comune.

A peggiorare la situazione, vi è la presenza di gruppi che si dedicano a vere e proprie gare notturne a bordo di moto e auto, percorrendo a folle velocità la perimetrale dei Comparti, spesso accompagnati da schiamazzi, clacson suonati ripetutamente e urla nel cuore della notte. Un frastuono continuo tra le 00:00 e le 03:30 che rende impossibile il riposo per i residenti, molti dei quali devono poi affrontare la giornata lavorativa in condizioni di stress e stanchezza.

Una situazione fuori controllo

“Nonostante le ripetute chiamate alle Forze dell’Ordine – denunciano i cittadini – la situazione non cambia. Una volante arriva, loro si dileguano e, appena andata via, tornano come se nulla fosse”. La sensazione diffusa è quella di un quartiere abbandonato, in balia dell’inciviltà e dell’impunità. Il rischio, dicono in molti, è che qualche cittadino esasperato possa decidere di agire per conto proprio, con esiti imprevedibili.

Comparti dimenticati

I Comparti di Manfredonia – un’area urbana cresciuta rapidamente negli ultimi anni – vengono descritti dagli stessi abitanti come una “realtà a sé”, scarsamente tutelata e poco vigilata. Manca qualsiasi forma di videosorveglianza, non ci sono dossi per rallentare la velocità dei veicoli, e il controllo del territorio da parte delle autorità è sporadico e insufficiente.

Tutto questo alimenta un clima di insicurezza e abbandono, dove l’assenza di regole favorisce l’anarchia quotidiana. I residenti chiedono l’attenzione delle istituzioni locali e invocano una risposta decisa e concreta.

Le richieste dei cittadini

Queste le richieste avanzate con fermezza dagli abitanti:

Presenza più costante e visibile delle forze dell’ordine , con pattugliamenti notturni regolari.

Installazione di telecamere di sorveglianza nei punti sensibili del comparto.

Posizionamento di dossi rallentatori per scoraggiare le corse notturne e migliorare la sicurezza stradale.

Interventi dell’amministrazione comunale per ristabilire decoro, legalità e sicurezza.

Non si tratta di richieste straordinarie: si chiede semplicemente di poter dormire la notte, di non vivere nella paura, di non vedere distrutto ciò che con fatica si è costruito.

Un quartiere che chiede rispetto

Il caso dei Comparti di Manfredonia è emblematico di un problema più ampio: quello delle periferie urbane cresciute rapidamente e senza un’adeguata pianificazione sociale e infrastrutturale. Luoghi dove l’assenza di controlli e servizi si trasforma in abbandono, e dove l’inciviltà si radica più facilmente.

Sta ora alle istituzioni locali raccogliere il grido d’allarme dei residenti e tradurlo in azioni concrete. Perché vivere in sicurezza, nel rispetto delle regole, non dovrebbe mai essere una richiesta straordinaria. È un diritto. E come tale, va tutelato.