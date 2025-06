Presentati a Tirana i 43 progetti per il Programma Interreg IPA South Adriatic

Un Adriatico più unito, verde, innovativo e solidale: è questo l’obiettivo dei 43 nuovi progetti approvati nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic, presentati oggi a Tirana dall’Agenzia del Governo Albanese (SASPAC) in collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.

Con un investimento complessivo di 41 milioni di euro, i progetti sono stati selezionati tra 198 proposte e coinvolgono oltre 220 partner tra Italia (Puglia e Molise), Albania e Montenegro. Tra questi, 57 beneficiari pugliesi – di cui 30 capofila – 54 albanesi, 43 montenegrini e 33 molisani, con partenariati multilivello che coinvolgono Università, centri di ricerca, Enti di formazione, Camere di Commercio, Regioni e comuni dell’area di Programma.

I progetti coprono quattro aree strategiche:

Competitività e innovazione: I 10 progetti dedicati alla competitività (circa 9 milioni di euro) puntano a rendere l’area del Programma più smart e innovativa. Le iniziative spaziano dal sostegno alle imprese culturali e creative, con incentivi alle produzioni cinematografiche, alla creazione di cluster transfrontalieri per l’artigianato, fino al coinvolgimento delle PMI nello sviluppo di soluzioni sanitarie digitali per pazienti affetti da malattie neurodegenerative.

Sostenibilità ambientale: I 16 progetti dell’area Green (circa 15 milioni di euro) pongono al centro l’ambiente, con azioni concrete per una regione sempre più verde, sicura e sostenibile. Tra le misure principali: un sistema di allerta precoce per incendi boschivi, l’utilizzo sperimentale di droni e intelligenza artificiale per la prevenzione dei disastri climatici e la tutela della biodiversità con interventi su specie protette come il fraticello, la tartaruga Caretta caretta e la foca monaca.

In chiave di transizione energetica, si sperimentano soluzioni per l’efficientamento degli edifici pubblici e l’integrazione di energie rinnovabili per la navigazione delle piccole imbarcazioni a basse emissioni.

Mobilità e connettività: una Regione adriatica più connessa è l’obiettivo dei 6 progetti nel settore trasporti (circa 6 milioni di euro). Gli interventi spaziano dalla mobilità urbana — con l’introduzione di semafori intelligenti e sistemi di videosorveglianza — al rafforzamento della sicurezza fisica e informatica nei piccoli porti, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate e una strategia congiunta per preparare l’ecosistema ferroviario al periodo post-2027.

Inclusione sociale: una regione Adriatica dove nessuno resta indietro. Questo il filo conduttore degli 11 progetti per l’inclusione sociale (circa 10 milioni di euro). Al centro, donne, giovani, NEET e persone con disabilità, veri protagonisti del cambiamento. Tra le azioni: formazione imprenditoriale per giovani e donne in chiave green, master brevi in robotica 4.0 e manifattura additiva per rafforzare il legame tra scuola, impresa e innovazione, percorsi per favorire l’inserimento lavorativo anche per studenti con bisogni educativi speciali.

Spazio anche all’accessibilità culturale con sessioni di formazione dedicate al settore teatrale e museale, e per i NEET si sviluppano nuove competenze nel settore dell’enogastronomia e del turismo sostenibile, valorizzando il patrimonio alimentare locale in un ecosistema che unisce produttori, cultura e creatività.

Completano il quadro i progetti sul dialogo interreligioso e sul turismo sportivo inclusivo, strumenti di coesione e benessere collettivo per un’area sempre più unita.

“Il prossimo passo dell’Albania verso il rafforzamento della cooperazione regionale e l’allineamento agli standard dell’UE si concretizza nell’attuazione dei 43 nuovi progetti del Programma IPA South Adriatic,” ha sottolineato Eridana Çano, Direttrice di SASPAC.”L’investimento di 13 milioni di euro non è solo un segno del sostegno dell’Unione Europea al nostro Paese, ma testimonia il suo impegno costante nell’accompagnare le riforme in Albania e nel migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini albanesi.Con 54 beneficiari albanesi attivamente coinvolti, questi progetti riflettono il ruolo crescente del nostro Paese nella regione e la nostra dedizione allo sviluppo inclusivo, all’innovazione e alla sostenibilità. Si tratta non solo di un traguardo tecnico e finanziario, ma di un passo strategico nel percorso di integrazione europea dell’Albania.”

“Per il Programma Interreg IPA South Adriatic, il lancio ufficiale dei progetti rappresenta un importante traguardo che segna la Programmazione 2021-2027 – ha sottolineato Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma. Il Programma ha infatti già finanziato 5 progetti strategici per un totale investito di 31,5 8 M€ e 40 progetti di capitalizzazione, con un investimento di quasi 8 M€, impegnando il 98% delle risorse a disposizione. I progetti selezionati si basano sui principi cardine dello sviluppo territoriale: l’innovatività delle soluzioni, la concretezza e l’impatto sul territorio, e la sostenibilità nel lungo periodo. A chiusura di questa call, il Programma si prepara a definire le proposte e il ruolo del Programma post-2027, in linea con le richieste della Direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea”.

“Il Montenegro è orgoglioso di avere 43 beneficiari coinvolti in queste azioni transfrontaliere congiunte, che contribuiranno a portare avanti la nostra visione condivisa di una regione Sud Adriatica più integrata e prospera,” ha dichiarato Miloš Marković, Direttore Generale della Direzione per la Cooperazione Territoriale Europea del Ministero degli Affari Europei del Montenegro.”Lavorando insieme, possiamo rafforzare i nostri legami e affrontare in modo efficace le sfide comuni di natura sociale, economica e ambientale. Questi nuovi progetti standard approvati, insieme ai progetti strategici e su piccola scala in corso, promettono di generare benefici tangibili che miglioreranno la qualità della vita in tutta la regione del Sud Adriatico.”

“La partecipazione dell’Italia al Programma Interreg IPA South Adriatic rappresenta un’opportunità strategica per promuovere cooperazione, crescita e innovazione in tutta l’area adriatica,” ha dichiarato Paolo Galletta del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud – Servizio Coordinamento e Monitoraggio Programmi di Cooperazione Territoriale Europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Il Programma IPA South Adriatic ha lanciato bandi di capitalizzazione con l’obiettivo esplicito di valorizzare e mettere a frutto le esperienze e i risultati dei progetti cofinanziati nella programmazione 2014–2020. La forte attenzione del Programma all’area dei Balcani occidentali — insieme al supporto a temi chiave come ambiente, energia e trasporto sostenibile — è destinata anche ad accompagnare il processo di allargamento dell’UE ai Paesi balcanici.”

Gilles Kittel, della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, sottolinea il ruolo cruciale dei progetti standard approvati nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic.”Queste iniziative,” osserva il Dr. Kittel, “sono fondamentali per rafforzare le capacità amministrative di Albania e Montenegro nel loro percorso di preadesione all’UE. Attraverso una cooperazione concreta con uno Stato membro, questi progetti funzionano come una sorta di accademia della preadesione, consentendo ai partner di sviluppare nuove competenze gestionali giorno dopo giorno.”Oltre al rafforzamento delle capacità tecniche, i progetti offrono uno spazio concreto per applicare e migliorare le strategie di comunicazione, evidenziando l’importanza di rendere visibili i benefici reali per cittadini e imprese.

Tra le azioni anche soluzioni intelligenti per la mobilità rurale e il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T, tramite azioni pilota e interventi “soft”.