FOGGIA – Lo Stadio Comunale “Pino Zaccheria” sarà presto affidato in gestione temporanea tramite una concessione-ponte. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Foggia, approvando un atto di indirizzo finalizzato a garantire la continuità d’uso dell’impianto durante i lavori di ristrutturazione e ampliamento attualmente in corso.

Il provvedimento, proposto dall’assessore Domenico Di Molfetta e condiviso dagli assessori Giuseppe Galasso e Davide Emanuele, definisce le linee guida per l’affidamento transitorio della gestione dell’impianto, in attesa dell’espletamento di una procedura pubblica per l’individuazione del concessionario definitivo.

La decisione arriva in un momento delicato: lo Zaccheria è infatti interessato da importanti interventi di ammodernamento e adeguamento, finanziati dal Ministero dell’Interno, che porteranno la capienza dell’impianto da 11.318 a circa 15.657 posti, con un incremento del 38%.

Obiettivo: continuità del servizio e rilancio dello stadio

La concessione-ponte, secondo quanto stabilito dalla delibera, garantirà l’utilizzo dello stadio per manifestazioni sportive e grandi eventi, anche durante i lavori. La fruizione dell’impianto dovrà comunque garantire almeno 5.000 posti disponibili, variabili a seconda dello stato di avanzamento del cantiere.

La durata della concessione provvisoria è prevista fino al termine della stagione calcistica 2026/2027, con la possibilità di proroga fino a un massimo di due stagioni aggiuntive, qualora si rendesse necessario a causa del protrarsi dei lavori.

Un punto fermo stabilito dall’Amministrazione riguarda il diritto d’uso dell’impianto da parte della prima squadra cittadina, titolare del titolo sportivo calcistico, indipendentemente dal soggetto gestore o proprietario del titolo. Una scelta, questa, motivata dalla rilevanza sociale e sportiva dell’attività calcistica cittadina.

Una gestione moderna, aperta e sostenibile

L’Amministrazione punta su un modello gestionale flessibile e innovativo, aperto a società, associazioni sportive e anche soggetti privati, purché non partecipati da enti locali. La concessione comprenderà non solo l’uso sportivo dell’impianto, ma anche la gestione tecnica, amministrativa, promozionale e logistica, inclusi eventi non strettamente sportivi.

Sarà una gara pubblica a individuare il nuovo gestore, in linea con i principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità e legalità. Il canone concessorio sarà definito nel Capitolato Speciale d’Appalto, da approvare con determinazione dirigenziale.

Un impianto strategico per la città

Lo Zaccheria, uno degli stadi storici del calcio pugliese, viene così riconosciuto come impianto sportivo a rilevanza economica: una struttura capace di generare reddito e promuovere lo sviluppo sportivo e sociale del territorio. La concessione-ponte si inserisce in un quadro più ampio di rigenerazione e valorizzazione degli impianti sportivi cittadini, come previsto dal regolamento comunale approvato nel 2022.

Con questo atto, il Comune riafferma l’intenzione di affidare la gestione degli impianti sportivi comunali secondo criteri oggettivi, con l’obiettivo di coniugare l’interesse pubblico con una gestione efficiente e sostenibile.