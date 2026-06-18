BARI – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto una misura interdittiva nei confronti di quattro imprenditori legati al gruppo Matarrese. Il provvedimento riguarda Salvatore Matarrese, 64 anni, Amato Matarrese, Marco Mandurino e Nicola Locuratolo, ai quali è stato vietato l’esercizio di funzioni direttive nelle attività d’impresa.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta derivante da reati societari e da atti dolosi, oltre a bancarotta fraudolenta preferenziale.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Bari, riguarda cinque società riconducibili al gruppo Matarrese. Complessivamente gli indagati sono 14.

Tra questi figura anche Antonio Matarrese, 86 anni, già parlamentare ed ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che in passato ha ricoperto il ruolo di amministratore unico e amministratore delegato di alcune società del gruppo.

Per Antonio Matarrese, tuttavia, la Procura non ha richiesto alcuna misura cautelare.

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e la posizione degli indagati sarà valutata nel prosieguo del procedimento giudiziario. Lo riporta l’Ansa.