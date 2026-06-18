CARAPELLE (FG) – Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, su delega del Ministero dell’Interno, ha disposto l’accesso ispettivo presso il Comune di Carapelle ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, nominando una Commissione d’indagine incaricata di verificare l’eventuale presenza di condizionamenti della criminalità organizzata sull’attività amministrativa dell’ente.

La Commissione è composta dal viceprefetto Vincenzo Lubrano, dal vicequestore Michele Leonardo Cappetta e dal tenente colonnello dei Carabinieri Nicola Abbasciano. Il collegio avrà il compito di accertare l’eventuale sussistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori locali e ambienti della criminalità mafiosa o similare, nonché di verificare possibili forme di condizionamento tali da compromettere il regolare funzionamento dell’amministrazione comunale.

L’organismo ispettivo si è insediato nella mattinata di oggi e avrà a disposizione tre mesi di tempo, prorogabili per ulteriori tre, per completare gli accertamenti e trasmettere al Prefetto le proprie conclusioni.

L’accesso ispettivo previsto dall’articolo 143 del TUEL rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il Ministero dell’Interno verifica eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali. Al termine dell’attività istruttoria, sulla base degli esiti della relazione della Commissione, potranno essere valutati eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato è stato diffuso dalla Prefettura di Foggia in data 18 giugno 2026