Caso al concorso del Comune di Foggia: candidato escluso senza traccia in graduatoria, avviate verifiche

Un’anomalia segnalata nel concorso pubblico per funzionari amministrativi bandito da Comune di Foggia sta sollevando interrogativi sulla regolarità della procedura: un candidato che ha regolarmente sostenuto la prova scritta risulta infatti assente sia dall’elenco degli idonei sia da quello dei non idonei.

Il concorso prevede l’assunzione di sei funzionari amministrativi a tempo indeterminato e pieno, con il superamento di una selezione articolata tra prova preselettiva, prova scritta e prova orale. Le prove scritte si sono svolte il 20 gennaio, con una sessione straordinaria il 22 maggio, mentre la prova orale per gli ammessi è fissata per il 31 luglio a Palazzo di Città. In totale, sono stati ammessi all’orale 22 candidati su 1192 domande presentate.

Secondo quanto ricostruito, nella graduatoria pubblicata lo scorso 12 giugno risulterebbe mancante il codice alfanumerico di un partecipante, che non compare in alcuna delle liste ufficiali, senza che sia possibile verificare l’esito della sua prova né il raggiungimento della soglia minima prevista di 21/30.

Il candidato avrebbe inviato diverse comunicazioni tramite PEC all’indirizzo indicato nel bando, oltre che al protocollo generale, al Gabinetto del sindaco, alla Commissione Affari Generali e al segretario generale, senza ottenere riscontri.

La vicenda è ora all’attenzione del presidente della Commissione Affari Generali, che ha confermato di aver ricevuto la segnalazione e di voler approfondire il caso, annunciando la possibile convocazione di un’audizione per verificare quanto accaduto.

Il procedimento è seguito dal dirigente Giuseppe Marchitelli, responsabile della procedura concorsuale, mentre si attendono eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione.

Lo riporta foggiatoday.it.