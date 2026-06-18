Cerignola tra degrado e allarmi sicurezza, Bonito: "Città abbandonata al proprio destino" - Fonte Immagine: rainews.it

All’indomani dell’ennesimo assalto a un bancomat, cresce l’allarme sicurezza a Cerignola e nell’area della Capitanata, con particolare attenzione alle condizioni di degrado delle periferie e alla percezione di insicurezza diffusa tra i cittadini.

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha espresso forte preoccupazione in vista dell’incontro in Prefettura a Foggia, dove è stato convocato un tavolo tecnico dedicato alle criticità legate al degrado urbano nelle aree periferiche.

All’incontro, svoltosi presso la Prefettura di Foggia, hanno partecipato anche l’assessore alla sicurezza del Comune di Foggia e il commissario prefettizio di San Severo, nominato dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al centro del confronto, la crescente percezione di insicurezza nei principali centri della Capitanata, con particolare riferimento ai recenti episodi criminali che hanno interessato il territorio e che continuano a generare forte allarme sociale.

Nel suo intervento, il sindaco Bonito ha denunciato una situazione di difficoltà strutturale, sottolineando il rischio di isolamento istituzionale delle comunità locali e la necessità di un rafforzamento delle presenze e degli strumenti di controllo sul territorio.

Lo riporta rainews.it.