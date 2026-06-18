Cestistica San Severo, Michele Russo confermato Team Manager

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo punta sulla continuità e conferma Michele Russo nel ruolo di Team Manager anche per la stagione sportiva 2026/2027, rafforzando così la struttura organizzativa della prima squadra.

La società sottolinea come Russo, in breve tempo, si sia inserito in modo efficace nel contesto giallonero, distinguendosi per disponibilità, spirito di servizio e attenzione nella gestione quotidiana del gruppo squadra. Un ruolo operativo svolto lontano dai riflettori, ma ritenuto fondamentale nei rapporti tra giocatori, staff tecnico e dirigenza.

La conferma si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento societario, volto a valorizzare figure che condividono identità, valori e filosofia del club sanseverese.

A ufficializzare il rinnovo è l’Amministratore Delegato Mario Del Vicario, che ha dichiarato:

“La crescita di una società passa anche attraverso le persone che, con passione e senso di responsabilità, si mettono quotidianamente a disposizione del gruppo. Michele è giovane, un ragazzo del nostro territorio e la sua conferma è una scelta naturale. Siamo felici di continuare questo percorso insieme.”

Soddisfazione anche da parte dello stesso Michele Russo, che ha commentato:

“Far parte della Cestistica San Severo è motivo di grande orgoglio. Lavorare al fianco di questa solida e grande società, staff tecnico e giocatori è stata un’esperienza intensa e allo stesso tempo formativa e sono molto contento di poterla proseguire. Cercherò di mettere a disposizione della squadra lo stesso impegno e la stessa disponibilità che hanno accompagnato il mio lavoro nella passata stagione, con la voglia di contribuire, nel mio ruolo, agli obiettivi del club.”

La società ribadisce così l’importanza del lavoro di squadra anche fuori dal parquet, dove ogni figura contribuisce al funzionamento complessivo del progetto sportivo.

Lo riporta cestisticasansevero.com.