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PREFETTURA FOGGIA Degrado urbano e sociale, in Prefettura il Tavolo Tecnico su Foggia, Cerignola e San Severo foto video

Convocata per l’esame e l’aggiornamento delle problematiche connesse al degrado urbano e sociale nelle aree periferiche della provincia

Degrado urbano e sociale, in Prefettura il Tavolo Tecnico su Foggia, Cerignola e San Severo foto video

Degrado urbano e sociale, in Prefettura il Tavolo Tecnico su Foggia, Cerignola e San Severo foto video - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, presso il Salone di rappresentanza del Palazzo di Governo, la riunione del Tavolo Tecnico di Lavoro convocata dalla Prefettura di Foggia per l’esame e l’aggiornamento delle problematiche connesse al degrado urbano e sociale nelle aree periferiche della provincia.

L’incontro ha riunito i rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nelle attività di monitoraggio e contrasto ai fenomeni di marginalità e disagio che interessano in particolare le periferie dei comuni di Foggia, Cerignola e San Severo.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali aspetti legati alle criticità presenti nei territori interessati, con un aggiornamento sulle iniziative già avviate e sulle possibili ulteriori azioni da mettere in campo per migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza nelle aree più esposte al degrado urbano e sociale.

Il Tavolo Tecnico, istituito quale sede di confronto e coordinamento tra le diverse amministrazioni e gli organismi competenti, rappresenta uno strumento operativo finalizzato al monitoraggio costante delle situazioni di criticità e alla definizione di interventi condivisi per la riqualificazione delle periferie e il rafforzamento della coesione sociale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Prefettura per favorire una risposta coordinata alle problematiche che interessano alcune delle principali realtà urbane della Capitanata.

A cura di Giovanna Tambo.

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