Ferrovia Foggia-Manfredonia, sabato 20 giugno nuova mobilitazione per la raccolta firme

Prosegue a Foggia la raccolta firme per il rilancio della storica tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, con una nuova giornata di mobilitazione prevista per sabato 20 giugno, dalle 17.00 alle 21.00, nell’isola pedonale di corso Vittorio Emanuele II angolo corso Cairoli. L’iniziativa punta a chiedere alle istituzioni competenti e al gestore della linea un piano di investimenti strutturale e duraturo.

Dopo il successo del primo appuntamento, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, tra cui molti giovani, il Comitato promotore segnala la raccolta di migliaia di firme su supporto cartaceo, alle quali si aggiungono anche sottoscrizioni online, con l’obiettivo di superare quota mille digitali tramite la petizione attiva su Change.org.

La linea ferroviaria, attualmente attiva solo nel periodo estivo, è al centro della proposta di rilancio che punta a un servizio continuativo tutto l’anno, alla elettrificazione della tratta e alla trasformazione in una metropolitana di superficie integrata con il sistema di trasporto locale. L’infrastruttura, realizzata a fine Ottocento con il contributo economico delle comunità di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo, viene oggi utilizzata in modo limitato, nonostante il suo potenziale strategico per il territorio.

Il progetto prevede anche un utilizzo intermodale della linea, sia per il trasporto passeggeri sia per le merci, a servizio dell’intero comprensorio che comprende Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste.

Tra i punti centrali della proposta figura l’eliminazione dei passaggi a livello attraverso la costruzione di sottopassi pedonali e carrabili. Sul tema è intervenuto Pasquale Cataneo, componente del Comitato:

“I cittadini hanno apprezzato che il primo punto della petizione preveda l’eliminazione dei passaggi a livello attraverso la realizzazione di sottopassi pedonali e carrabili”, spiega Pasquale Cataneo, componente del Comitato. “Questo intervento garantirà la continuità viaria in aree critiche come il rione Diaz a Foggia e il fronte mare a Manfredonia, sul modello di quanto già fatto per la linea Foggia-Lucera a Porta San Severo”.

Il Comitato ha inoltre annunciato la disponibilità a confrontarsi con residenti e realtà locali per illustrare i benefici del progetto, tra cui maggiore sicurezza stradale e sanitaria, riduzione del traffico veicolare, abbattimento delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità della vita.

Il progetto si inserisce inoltre in una più ampia strategia logistica che coinvolge il Porto Alti Fondali di Manfredonia, il raccordo ferroviario e la Piattaforma Logistica di Incoronata, con l’obiettivo di collegare il territorio ai corridoi europei della rete TEN-T. In questa visione, il nodo ferroviario di Foggia diventerebbe un hub strategico tra alta velocità, aeroporti, porti e piattaforme logistiche.

L’appello finale è rivolto ai cittadini: partecipare alla raccolta firme in presenza oppure online. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere una mobilità moderna, sostenibile e integrata, considerata una leva fondamentale per lo sviluppo della Capitanata.