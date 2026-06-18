Foggia, Mercedes-Benz inaugura la nuova sede Maldarizzi Automotive: evento esclusivo il 18 giugno

FOGGIA – Una nuova pagina per il marchio Mercedes-Benz nel territorio foggiano. Giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 18:30, si terrà il Grand Opening della nuova concessionaria ufficiale Mercedes-Benz Maldarizzi Automotive, situata in via Di Motta della Regina 2, a Foggia.

L’evento, riservato a un pubblico adulto e accessibile su accredito, rappresenta un momento significativo per il consolidamento della presenza del marchio della Stella in Capitanata. La serata celebrerà non solo l’apertura della nuova struttura, ma anche i 140 anni di innovazione che hanno caratterizzato la storia di Mercedes-Benz nel panorama automobilistico internazionale.

Con l’hashtag ufficiale #MaldarizziLovesFoggia, l’iniziativa punta a rafforzare il legame tra il gruppo Maldarizzi Automotive e il territorio, offrendo agli ospiti un’occasione per conoscere da vicino i nuovi spazi espositivi e i servizi dedicati alla clientela.

La nuova sede si propone come punto di riferimento per gli automobilisti della provincia, con un’offerta orientata all’eccellenza, all’innovazione tecnologica e alla qualità dell’assistenza, valori che da sempre contraddistinguono il brand Mercedes-Benz.

L’inaugurazione sarà anche un momento di incontro tra istituzioni, imprenditori, professionisti e appassionati del settore automotive, in un contesto pensato per celebrare il futuro della mobilità e l’evoluzione del marchio nel territorio foggiano.

Dettagli evento

Quando: Giovedì 18 giugno, ore 18:30

Dove: Via Di Motta della Regina, 2 – Foggia

Organizzazione: Maldarizzi Automotive, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz

Accesso: Su accredito, riservato a un pubblico adulto

Redazione Stato Quotidiano