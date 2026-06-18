'GO! – Generazione in Orbita', 144 progetti finanziati in Puglia. Casili: “Investiamo sulle idee dei giovani e sulle comunità locali”

Sono stati pubblicati gli esiti della prima finestra di candidatura di GO! – Generazione in Orbita, la misura promossa da Regione Puglia e ARTI che sostiene progetti ideati e realizzati da gruppi informali composti da almeno cinque giovani pugliesi tra i 18 e i 29 anni.

A seguito della valutazione di ammissibilità e di merito, sono 144 i progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito di una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro. Ogni iniziativa potrà ricevere fino a 10.620 euro, suddivisi tra una quota per la realizzazione delle attività e una quota destinata all’eventuale supporto di un Mentore.

La partecipazione alla misura è stata ampia: 351 progetti presentati, con il coinvolgimento di 1.962 giovani, età media 24 anni e una composizione di genere equilibrata. Le iniziative coprono l’intero territorio regionale e spaziano tra arte e cultura, inclusione sociale, cittadinanza attiva, comunicazione, ambiente e sostenibilità. Oltre 600 realtà tra Comuni, scuole, università, associazioni e imprese hanno manifestato supporto allo sviluppo dei progetti.

“La pubblicazione degli esiti della prima finestra di GO! – Generazione in Orbita rappresenta un passaggio importante per una misura costruita con l’obiettivo di sostenere l’attivazione giovanile nei territori. I progetti ammessi a finanziamento potranno trasformare idee nate da gruppi informali di giovani pugliesi in percorsi concreti di partecipazione, apprendimento non formale e crescita delle comunità locali. Questo risultato conferma il valore di un investimento pubblico che punta a rendere le politiche giovanili più accessibili, vicine e capaci di generare opportunità reali. Ai gruppi il cui progetto risulta non ammesso, ricordo che è possibile presentare una nuova candidatura. Nello spirito di questa iniziativa, tutti coloro che lo desidereranno potranno fissare un incontro con gli uffici per approfondire gli aspetti da migliorare in vista di una nuova eventuale candidatura” dichiara l’assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia Cristian Casili.

La misura GO! – Generazione in Orbita si configura come uno strumento regionale per favorire attivazione giovanile, apprendimento non formale e crescita personale e professionale, sostenendo progetti capaci di rispondere alle sfide dei territori.

L’elenco dei progetti ammessi è disponibile sul sito della Regione Puglia. La prossima finestra di candidatura sarà aperta dal 12 ottobre al 13 novembre 2026.

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