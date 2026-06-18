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LUCIA GIOVANDITTO In Campidoglio Lucia Giovanditto conquista due riconoscimenti alla XIII edizione del Premio “Donne d’Amore”

«Mi sento così piccola in un contesto così grande. Sono onorata di essere qui e di aver ricevuto questo riconoscimento così importante».

In Campidoglio Lucia Giovanditto conquista due riconoscimenti alla XIII edizione del Premio “Donne d’Amore”

In Campidoglio Lucia Giovanditto conquista due riconoscimenti alla XIII edizione del Premio “Donne d’Amore”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

ROMA – Nella prestigiosa cornice del Campidoglio si è svolta lunedì 15 giugno 2026, alle ore 16:30, la tredicesima edizione del Premio “Donne d’Amore”, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze femminili nel mondo delle professioni, dell’arte e della cultura.

L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e artisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da diversi Paesi del panorama internazionale, tra cui Turchia, Sri Lanka e Cina, confermando il respiro globale di un premio che negli anni ha saputo affermarsi come importante punto di riferimento per il riconoscimento del talento e dell’impegno delle donne.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Naschira, partner del Barrett International Group guidato da Virginia Barrett, realtà da sempre impegnate nel sostegno e nella promozione del ruolo femminile nella società contemporanea.

Tra i protagonisti della giornata anche la cantante manfredoniana Lucia Giovanditto, che ha ottenuto un significativo doppio riconoscimento. L’artista è stata infatti premiata sia per il suo percorso musicale nel campo del canto, sia per il videoclip del brano inedito “In questa piazza grande”, opera che ha saputo distinguersi per sensibilità artistica e capacità comunicativa.

In Campidoglio Lucia Giovanditto conquista due riconoscimenti alla XIII edizione del Premio “Donne d’Amore” (1)
In Campidoglio Lucia Giovanditto conquista due riconoscimenti alla XIII edizione del Premio “Donne d’Amore” (1)

Un momento particolarmente emozionante quello della premiazione, accolto da applausi e apprezzamenti da parte del pubblico e della giuria. Salendo sul palco del Campidoglio per ritirare i due premi, Lucia Giovanditto ha espresso tutta la propria gratitudine:

«Mi sento così piccola in un contesto così grande. Sono onorata di essere qui e di aver ricevuto questo riconoscimento così importante».

Per l’artista pugliese si tratta di un ulteriore traguardo in un percorso artistico caratterizzato da passione, impegno e continua crescita, confermando la sua capacità di emozionare attraverso la musica e di portare il proprio talento oltre i confini del territorio di origine.

Di seguito il link del brano premiato “In questa piazza grande”.

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