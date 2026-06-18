MANFREDONIA – L’A.S.E. di Manfredonia ha reso noto il calendario degli interventi di disinfestazione notturna che interesseranno il territorio comunale dal 22 al 26 giugno, con operazioni programmate nella fascia oraria compresa tra l’una e le sei del mattino.

L’attività riguarderà l’abitato di Manfredonia, Siponto, le case sparse, Borgo Mezzanone, la frazione Montagna, Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo. Gli interventi sono finalizzati al contrasto di mosche, zanzare e altri insetti.

Il servizio sarà eseguito dalla società Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo mediante l’utilizzo di prodotti a base di cipermetrina. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi potranno essere rinviati.

L’A.S.E. invita i cittadini residenti nelle zone interessate ad adottare alcune precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno delle abitazioni, su balconi e finestre, indumenti, alimenti o altri materiali esposti.

Il calendario

22 giugno

Zona Monticchio-Centro, dal limite est dell’abitato fino a via Arcivescovado, con inclusione dell’area Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e comparti C/8, C/9, C/10 e C/11.

23 giugno

Zona Centro-Stazione, da via Arcivescovado fino a via E. Giustino, compresa via delle Margherite e le cooperative Algesiro e Gozzini.

Zona Porta Foggia e viale Kennedy, da via E. Giustino fino al termine dell’abitato sul lato ovest, comprese le zone 16/7 e i comparti C/12 e C/13.

24 giugno

Zona Siponto, secondo Piano di Zona, comparto D/32 e aree limitrofe.

25 giugno

Riviera Sud, Frazione Montagna e Borgo Mezzanone.

26 giugno

Case sparse e Zona Industriale D/46.

Per eventuali emergenze è attivo il numero del Centro Antiveleni 800 183459.

Fonte: Avviso ASE Manfredonia – Comune di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.