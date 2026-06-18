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MANFREDONIA DISINFESTAZIONE Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: ecco il calendario degli interventi

L’A.S.E. di Manfredonia ha reso noto il calendario degli interventi di disinfestazione notturna che interesseranno il territorio comunale dal 22 al 26 giugno

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: ecco il calendario degli interventi

Disinfestazione - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – L’A.S.E. di Manfredonia ha reso noto il calendario degli interventi di disinfestazione notturna che interesseranno il territorio comunale dal 22 al 26 giugno, con operazioni programmate nella fascia oraria compresa tra l’una e le sei del mattino.

L’attività riguarderà l’abitato di Manfredonia, Siponto, le case sparse, Borgo Mezzanone, la frazione Montagna, Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo. Gli interventi sono finalizzati al contrasto di mosche, zanzare e altri insetti.

Il servizio sarà eseguito dalla società Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo mediante l’utilizzo di prodotti a base di cipermetrina. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi potranno essere rinviati.

L’A.S.E. invita i cittadini residenti nelle zone interessate ad adottare alcune precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno delle abitazioni, su balconi e finestre, indumenti, alimenti o altri materiali esposti.

Il calendario

22 giugno

Zona Monticchio-Centro, dal limite est dell’abitato fino a via Arcivescovado, con inclusione dell’area Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e comparti C/8, C/9, C/10 e C/11.

23 giugno

Zona Centro-Stazione, da via Arcivescovado fino a via E. Giustino, compresa via delle Margherite e le cooperative Algesiro e Gozzini.
Zona Porta Foggia e viale Kennedy, da via E. Giustino fino al termine dell’abitato sul lato ovest, comprese le zone 16/7 e i comparti C/12 e C/13.

24 giugno

Zona Siponto, secondo Piano di Zona, comparto D/32 e aree limitrofe.

25 giugno

Riviera Sud, Frazione Montagna e Borgo Mezzanone.

26 giugno

Case sparse e Zona Industriale D/46.

Per eventuali emergenze è attivo il numero del Centro Antiveleni 800 183459.

Fonte: Avviso ASE Manfredonia – Comune di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.

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