MANFREDONIA – L’A.S.E. di Manfredonia ha reso noto il calendario degli interventi di disinfestazione notturna che interesseranno il territorio comunale dal 22 al 26 giugno, con operazioni programmate nella fascia oraria compresa tra l’una e le sei del mattino.
L’attività riguarderà l’abitato di Manfredonia, Siponto, le case sparse, Borgo Mezzanone, la frazione Montagna, Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo. Gli interventi sono finalizzati al contrasto di mosche, zanzare e altri insetti.
Il servizio sarà eseguito dalla società Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo mediante l’utilizzo di prodotti a base di cipermetrina. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi potranno essere rinviati.
L’A.S.E. invita i cittadini residenti nelle zone interessate ad adottare alcune precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno delle abitazioni, su balconi e finestre, indumenti, alimenti o altri materiali esposti.
Il calendario
22 giugno
Zona Monticchio-Centro, dal limite est dell’abitato fino a via Arcivescovado, con inclusione dell’area Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e comparti C/8, C/9, C/10 e C/11.
23 giugno
Zona Centro-Stazione, da via Arcivescovado fino a via E. Giustino, compresa via delle Margherite e le cooperative Algesiro e Gozzini.
Zona Porta Foggia e viale Kennedy, da via E. Giustino fino al termine dell’abitato sul lato ovest, comprese le zone 16/7 e i comparti C/12 e C/13.
24 giugno
Zona Siponto, secondo Piano di Zona, comparto D/32 e aree limitrofe.
25 giugno
Riviera Sud, Frazione Montagna e Borgo Mezzanone.
26 giugno
Case sparse e Zona Industriale D/46.
Per eventuali emergenze è attivo il numero del Centro Antiveleni 800 183459.
Fonte: Avviso ASE Manfredonia – Comune di Manfredonia.
A cura di Michele Solatia.