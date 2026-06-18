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MANFREDONIA FESTIVAL Manfredonia Festival, al via la presentazione del cartellone estivo della città

Il calendario estivo proporrà concerti, spettacoli teatrali, danza, incontri letterari, mostre, eventi dedicati alle tradizioni popolari e momenti di intrattenimento

Manfredonia Festival, al via la presentazione del cartellone estivo della città

Chiostro Palazzo San Domenico Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Eventi // Manfredonia //

Cultura, musica, spettacolo e valorizzazione del territorio saranno i protagonisti del Manfredonia Festival 2026, il programma di eventi che accompagnerà l’estate della città sipontina e che sarà presentato ufficialmente venerdì 19 giugno alle ore 11, nella Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” di Palazzo San Domenico.

L’iniziativa punta a offrire a cittadini e visitatori una stagione ricca di appuntamenti, capace di raccontare Manfredonia attraverso i suoi luoghi simbolo, le tradizioni locali e il contributo delle numerose realtà culturali, artistiche e associative presenti sul territorio.

Il calendario estivo proporrà concerti, spettacoli teatrali, danza, incontri letterari, mostre, eventi dedicati alle tradizioni popolari e momenti di intrattenimento, con attività distribuite in diversi punti della città e rivolte a pubblici di tutte le età.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le principali novità dell’edizione 2026, insieme al programma completo degli appuntamenti e alle iniziative speciali previste nei prossimi mesi.

Alla presentazione interverranno il sindaco Domenico La Marca, l’assessora alla Cultura Maria Teresa Valente, l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Francesco Schiavone e l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.

L’Amministrazione comunale invita a partecipare organi di informazione, associazioni e cittadini, per condividere il lancio di una stagione estiva che punta a rafforzare l’attrattività turistica e culturale di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia Festival, al via la presentazione del cartellone estivo della città"

  1. ma dai siamo oltre la metà di giugno e già presentate il cartellone estivo 2026.
    non sarà prematuro?

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