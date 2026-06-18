L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca è quello di rafforzare il senso di comunità, valorizzare le energie culturali locali e promuovere l’immagine di Manfredonia come città dinamica, accogliente e ricca di opportunità culturali e turistiche. Il festival rappresenta infatti uno degli appuntamenti centrali della programmazione estiva comunale e punta a coinvolgere cittadini, visitatori, associazioni e operatori economici del territorio.

La proposta è stata presentata dall’assessora al Welfare di Comunità e Cultura Maria Teresa Valente, dall’assessore al Turismo e Grandi Eventi Francesco Schiavone e dall’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile. Il programma si inserisce nel percorso già avviato dalla Giunta con un precedente atto di indirizzo approvato il 25 maggio scorso, attraverso il quale erano state definite le finalità culturali, artistiche, turistiche e ambientali della manifestazione.

Nel documento approvato viene evidenziata la volontà dell’Ente di costruire il cartellone estivo attraverso una collaborazione ampia con il tessuto associativo cittadino, realtà culturali, cooperative sociali, operatori del settore e soggetti privati senza scopo di lucro. Una scelta che, secondo l’amministrazione, consente di valorizzare il principio di sussidiarietà e di contenere i costi a carico del Comune, in una fase caratterizzata da difficoltà finanziarie dell’ente locale.

Il festival comprenderà spettacoli musicali, eventi teatrali, appuntamenti letterari, iniziative artistiche, proiezioni cinematografiche, attività di intrattenimento e manifestazioni dedicate alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Accanto agli eventi organizzati direttamente dal Comune, troveranno spazio anche numerose proposte avanzate da associazioni e soggetti esterni, alcune delle quali potranno beneficiare del supporto logistico dell’amministrazione comunale.

Per la realizzazione delle iniziative, il Comune si avvarrà inoltre di servizi esterni specializzati per attività tecniche e organizzative quali assistenza audio e luci, grafica, stampa del materiale promozionale e gestione logistica degli eventi. Una scelta ritenuta necessaria per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni previste nel cartellone estivo.

Sul piano economico, la delibera evidenzia che la spesa complessiva prevista per il programma ammonta a 207.499,60 euro, importo individuato nell’ambito delle risorse assegnate ai diversi settori comunali coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

Nel dettaglio, la Giunta ha preso atto della copertura finanziaria articolata su diversi capitoli di bilancio: 119.470 euro sul capitolo 3818, 4.500 euro sul capitolo 3820, 22.029,60 euro sul capitolo 3856, 41.000 euro sul capitolo 4064 e 20.500 euro sul capitolo 5838 dell’esercizio finanziario 2026.

Con il provvedimento l’amministrazione ha inoltre concesso il patrocinio comunale alle iniziative organizzate da associazioni e soggetti privati inserite nel programma, prevedendo anche l’utilizzo gratuito di spazi pubblici, contenitori culturali, sale comunali e aree destinate allo svolgimento degli eventi.

Restano invece a carico dei singoli organizzatori tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo, sicurezza e ordine pubblico, comprese le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e, ove richiesto, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La delibera specifica inoltre che la squadra comunale di manutenzione garantirà il proprio supporto operativo e logistico per la riuscita della manifestazione.

La Giunta ha infine demandato ai dirigenti dei settori interessati l’attuazione degli interventi previsti dal programma, riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche o integrazioni di dettaglio in fase esecutiva. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire l’avvio delle attività organizzative in vista dell’inizio degli eventi estivi.

Con l’approvazione del “Manfredonia Festival Estate 2026”, l’amministrazione comunale punta dunque a costruire una stagione estiva capace di coniugare cultura, turismo e partecipazione, nella prospettiva di rafforzare l’attrattività della città e sostenere il tessuto economico locale durante i mesi di maggiore afflusso turistico.