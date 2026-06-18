Manfredonia. Il ritorno di un mito: “La Spazzina” e il mondo di Anna Fofò rivivono alla Galleria del Mare

Ci sono sapori che non sono solo cibo, ma vere e proprie capsule del tempo. Chi ha vissuto la Manfredonia dagli anni ’80 fino ai 2000 porta ancora nel cuore la storica panineria e pizzeria di Anna Fofò. Non era un semplice chiosco, ma un’istituzione fondamentale, capace di accompagnare intere generazioni fin dal pomeriggio, diventando poi il cuore pulsante delle nostre serate.

Il gusto di una leggenda

Chi non ricorda l’atmosfera? Quella musica che usciva dallo stereo dietro il bancone, i poster di Totti e Giannini alle pareti, l’illuminazione calda, il doppio ingresso in anticorodal, quel tavolino esterno affacciato alla piazzetta di Largo Baroni Cessa e quel viavai costante di volti che hanno fatto la storia di quell’angolo di Manfredonia.

Il rito era sacro e iniziava già nelle ore pomeridiane. Il panino lungo, rigorosamente scaldato nel fornetto che tendeva a frantumarsi in decine crosticine dorate, era la tela bianca su cui Anna creava i suoi capolavori: pomodoro fresco, olio, origano, pancetta, ketchup e maionese. Così nasceva la mitica “Spazzina”. E per chi voleva variare? Bastava un attimo per trasformarla in una “Saponetta” (con l’aggiunta di mozzarella) o in una “Contadina” (con l’aggiunta di insalata fresca).

A rendere tutto perfetto, la combo definitiva: una Peroni ghiacciata e le leggendarie patatine affettate a mano da Alfonso, dal gusto e dalla consistenza che, a distanza di anni, restano un ricordo inimitabile.

Per riassaporare il gusto delle Spazzina, la nostalgia diventa arte e suoni con un omaggio ai sapori di un tempo.

Vynylykart – l’arte vien dal Mare

Sabato 20 giugno a partire dalle 19.00: VinylyKart è alla Galleria del Mare – Molo di Levante presso il Bar Al Faro

Cosa vi aspetta:

Arte urbana: La mostra di graffiti e stencil dell’artista Red, che cattura l’energia della nostra cultura di strada.

Red fa della sostenibilità il fulcro della sua espressione visiva. Le sue opere prendono vita attraverso l’antico gesto del recupero creativo, noto come upcycling: le tele convenzionali lasciano il posto a materiali di scarto, in particolare tavole di legno e detriti restituiti dal mare. Questo approccio trasforma l’arte in un veicolo di rigenerazione e consapevolezza ambientale, dove la street art si fonde con l’essenza stessa del territorio costiero, dando nuova identità e dignità estetica a ciò che la natura e l’uomo hanno scartato.

Selezione musicale: A curare la colonna sonora della serata, riportandoci alle giuste vibrazioni, ci sarà la selezione di DJ Picktor.

I suoi pattern sonori, dalle radici profondamente legate alla matrice rap e alla cultura hip-hop, creeranno un tappeto acustico avvolgente. Le vibrazioni urbane si intrecceranno con lo sciabordio delle onde, accompagnando il pubblico in un’esperienza sensoriale completa.

Edizione limitata: Per i veri devoti, sarà possibile acquistare le t-shirt in tiratura limitata de “La Spazzina”.