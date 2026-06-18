Manfredonia, rabbia di un padre “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”

MANFREDONIA – Un duro sfogo affidato ai social da parte di un cittadino di Manfredonia che denuncia un presunto episodio avvenuto mentre il proprio figlio neonato si trovava all’interno del carrozzino.

Nel messaggio, l’uomo racconta che due persone, descritte come giovani a bordo di una Mini Cooper grigia, avrebbero spruzzato una sostanza non identificata sul passeggino con il bambino all’interno. Un gesto che, se confermato, ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione nel genitore.

«Domani mattina visionerò le telecamere», scrive il padre, precisando che il suo intento non sarebbe soltanto quello di presentare una denuncia, ma soprattutto di individuare i responsabili dell’accaduto.

Nel suo sfogo emerge anche un’amara riflessione sul tema della giustizia e della sicurezza: l’uomo lamenta disparità di trattamento tra chi ha commesso errori in passato e chi oggi, a suo dire, agirebbe impunemente. Parole cariche di rabbia e delusione che si concludono con un duro giudizio sul degrado sociale e morale della società contemporanea.