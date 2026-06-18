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Home // Manfredonia // Manfredonia, rabbia di un padre: “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”

MANFREDONIA SPRUZZATORE Manfredonia, rabbia di un padre: “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”

Nel messaggio, l’uomo racconta che due persone, descritte come giovani a bordo di una Mini Cooper grigia, avrebbero spruzzato una sostanza non identificata sul passeggino con il bambino all’interno

Manfredonia, rabbia di un padre “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”

Manfredonia, rabbia di un padre “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un duro sfogo affidato ai social da parte di un cittadino di Manfredonia che denuncia un presunto episodio avvenuto mentre il proprio figlio neonato si trovava all’interno del carrozzino.

Nel messaggio, l’uomo racconta che due persone, descritte come giovani a bordo di una Mini Cooper grigia, avrebbero spruzzato una sostanza non identificata sul passeggino con il bambino all’interno. Un gesto che, se confermato, ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione nel genitore.

«Domani mattina visionerò le telecamere», scrive il padre, precisando che il suo intento non sarebbe soltanto quello di presentare una denuncia, ma soprattutto di individuare i responsabili dell’accaduto.

Nel suo sfogo emerge anche un’amara riflessione sul tema della giustizia e della sicurezza: l’uomo lamenta disparità di trattamento tra chi ha commesso errori in passato e chi oggi, a suo dire, agirebbe impunemente. Parole cariche di rabbia e delusione che si concludono con un duro giudizio sul degrado sociale e morale della società contemporanea.

5 commenti su "Manfredonia, rabbia di un padre: “Spruzzano una sostanza sul carrozzino con mio figlio neonato, voglio vedere le telecamere”"

  2. Città allo sbando in tutto e per tutto… a cosa servirebbero le telecamere installate se non a individuare chi commette reati/delitti vari.
    Esse a questo punto non sono neanche un freno alla commistione di gesti inconsulti che violentano la società civile corretta e scrupolosa del tubetto delle regole.
    Se c’è qualcuno che ha delle responsabilità su questi fenomeni degradanti e non attua azioni e/o provvefimenti… riempie una scatola vuota e vive di parasssitismo di una società sempre maggiormente allo sbando proprio perché vige un lassismo che si trasforma in permettivismo..

  3. Purtroppo non abbiamo un Sindaco reale, assessori reali, Vigili e forze dell’ordine reali, clero reale….viviamo in una drammatica estrema virtualità e ipocrisia.

  4. Le m ……i di questi bastardelli probabilmente erano dedite e ingorde operatrici di piacere specializzate dell’arte del fe…tio.. ecco la causa, la genesi dell’innata passione dei bastardelli.

  5. Manfredonia ferma con le 4 frecce accese al 1980
    Chissà quanto tempo ci vorrà per accendere la luce a questo paese, che anziché di andare avanti rimane fermo succube dell’ignoranza delle persone 👫, e non trovando alcun modo di evolversi preferisce rimanere nelle fobie dei social. 😞😞

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