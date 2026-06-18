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Home // Manfredonia // Manfredonia, successo per ‘Il Talento incontra il Cuore’: partecipazione, inclusione e solidarietà

MANFREDONIA EVENTO Manfredonia, successo per ‘Il Talento incontra il Cuore’: partecipazione, inclusione e solidarietà

Una serata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della valorizzazione dei talenti ha animato i Giardini di Monsignore

Manfredonia, successo per 'Il Talento incontra il Cuore': partecipazione, inclusione e solidarietà

Manfredonia, successo per 'Il Talento incontra il Cuore': partecipazione, inclusione e solidarietà

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Una serata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della valorizzazione dei talenti ha animato i Giardini di Monsignore in occasione dell’evento “Il Talento incontra il Cuore”, promosso dal Rotary Club Manfredonia, da Slow Food Manfredonia e da ARS APS.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e ospiti, trasformandosi in un momento di forte impatto umano e sociale. Al centro della manifestazione i ragazzi di ARS APS, che hanno affiancato chef e personale di sala nelle attività di accoglienza e servizio, distinguendosi per impegno, professionalità ed entusiasmo.

Con il loro contributo, i giovani partecipanti hanno dimostrato capacità organizzative, spirito di collaborazione e grande senso di responsabilità, ricevendo l’apprezzamento unanime dei presenti e confermando il valore dell’inclusione attraverso esperienze concrete.

Tra i protagonisti della serata anche i cuochi dell’Alleanza Slow Food Matteo Grieco di Maremonti, Luigi De Vita de La Locanda del Maniscalco, Lucio Mele dell’Osteria Sotto Casa, Williams Tespi dell’Osteria Boccolicchio e Gianpiero Dachille, che hanno messo a disposizione competenza e passione, coinvolgendo i ragazzi di ARS APS e gli studenti dell’Istituto Alberghiero in una sfida gastronomica caratterizzata da confronto, crescita reciproca e valorizzazione delle diverse abilità.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Matteo Prencipe e allo staff dei Giardini di Monsignore, il cui supporto organizzativo e la cura dei dettagli hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento.

La manifestazione ha visto inoltre la partecipazione del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e della vicesindaca Cecilia Simone, la cui presenza ha rappresentato un segnale di vicinanza istituzionale verso iniziative dedicate alla partecipazione attiva e alla crescita della comunità.

Presenti anche i Garanti dei diritti delle persone con disabilità, Vincenzo Di Staso, per il Comune di Manfredonia, e Antonio Pio Totaro, per il Comune di Mattinata, che hanno voluto testimoniare il proprio sostegno a un progetto incentrato sulla valorizzazione della persona e delle sue capacità.

Le associazioni promotrici hanno espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dai volontari ai professionisti, passando per produttori e cittadini che hanno partecipato numerosi.

I presidenti delle tre realtà organizzatrici, Raffaele Fatone per il Rotary Club Manfredonia, Luigia Ciuffreda per Slow Food Manfredonia e Monica Mantovano per ARS APS, hanno manifestato soddisfazione per il risultato ottenuto.

«Questa serata ha dimostrato come la collaborazione tra associazioni, professionisti, volontari, istituzioni e cittadini possa generare momenti di grande valore umano. Quando si mettono al centro le persone, i loro talenti e la voglia di costruire insieme, nascono esperienze capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nella comunità».

L’evento si chiude con un bilancio ampiamente positivo, lasciando il ricordo di una serata dedicata all’amicizia, alla solidarietà e alla consapevolezza che ogni persona, attraverso il proprio talento e il proprio contributo, può rappresentare una risorsa preziosa per l’intera comunità.

1 commenti su "Manfredonia, successo per ‘Il Talento incontra il Cuore’: partecipazione, inclusione e solidarietà"

  1. Complimenti a tutti davvero!
    vedere i volti dei ragazzi sorridenti è davvero un premio per tutti!

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