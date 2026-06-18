In riferimento all’articolo pubblicato oggi sulla testata online Foggia Today, dal titolo “Strano caso al concorso del Comune di Foggia: partecipa alla prova, ma il suo nome scompare dalla graduatoria”, si precisa quanto segue.

Il concorso per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (6 i posti previsti) bandito dall’amministrazione comunale nell’ottobre dello scorso anno ha fatto registrare 1192 candidati ammessi alla selezione: un numero tale da richiedere una prova preselettiva, come previsto dal bando di concorso e recepito dalla commissione concorsuale, che aveva facoltà di prevederla o meno in base al numero di candidature.

La commissione, composta dal presidente e due membri esperti coadiuvati dal segretario verbalizzante, con il verbale n. 1 di insediamento dell’8 gennaio scorso, alla luce dell’elevato numero di candidature pervenute ha stabilito di avvalersene fissando in 60 candidati il numero massimo da ammettere alla prevista e successiva prova scritta: un numero che poteva essere ampliato ammettendo tutti i candidati a pari merito del sessantesimo.

La commissione stessa, con il verbale n. 2 del successivo 16 gennaio, ha previsto -tra l’altro- la procedura di svolgimento sia della prova preselettiva che della prova scritta, tenutesi per tutte e tutti i concorrenti il 20 gennaio in una doppia sessione. E sempre lo stesso verbale specifica che si sarebbe proceduto alla correzione delle prove scritte solo per i primi 60 candidati e pari merito di questi ultimi che avrebbero riportato i migliori risultati nella prova preselettiva.

Al termine delle procedure indicate, la commissione ha trasmesso al Servizio Personale del Comune di Foggia l’elenco dei primi 60 candidati e pari merito che hanno superato la prova preselettiva (64) ed ammessi alla successiva prova orale (22, che hanno superato la prova scritta). Per maggiore trasparenza, i candidati che hanno superato la prova preselettiva con il punteggio più basso risultano avere conseguito 24,50. Ai candidati che hanno sostenuto le prove concorsuali e riportato un punteggio inferiore nella preselezione, non è stata corretta la prova scritta, svoltasi nella stessa giornata, in quanto non rientranti nella soglia di sbarramento prevista (60 ed eventuali pari merito): tutti i candidati possono comunque verificare l’esito delle prove sostenute –accesso agli atti online– sul portale della società Selexi individuata per lo svolgimento delle prove stesse, attraverso le credenziali fornite nel giorno della prova.

“Le procedure concorsuali si sono svolte e si stanno svolgendo nella massima trasparenza, ed i verbali n. 1 e n. 2 sono visibili ed accessibili a chiunque, sul Portale del Reclutamento InPa e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Foggia. Per quanto riguarda il caso specifico segnalato nell’articolo, la richiesta è pervenuta lo scorso venerdì, oggi è stata protocollata dalla segreteria generale e il personale preposto stava procedendo alla risposta. Ma sarebbe stato sufficiente un semplice accesso online sul portale della società Selexi da parte del diretto interessato per accertarsi che non ha superato la prova preselettiva” spiega il dirigente Giuseppe Marchitelli.