Il gruppo regionale del Partito Democratico esprime vicinanza e solidarietà all’assessora Starace, dopo le dimissioni rassegnate nelle ultime ore. I consiglieri dem sottolineano il senso di responsabilità dimostrato dall’ex assessora, evidenziando come la scelta sia stata compiuta nel rispetto delle istituzioni e per garantire la piena continuità dell’azione amministrativa.

«Auguriamo all’assessora Starace di ritrovare al più presto la serenità necessaria per affrontare questo momento delicato – dichiarano i consiglieri regionali del PD –. Abbiamo apprezzato il gesto di responsabilità con cui ha deciso di lasciare l’incarico, una scelta tutt’altro che scontata».

Secondo il Partito Democratico, le dimissioni non rappresentavano una condizione necessaria per la prosecuzione del mandato. «Rispettiamo la decisione personale che ha assunto, mettendo al primo posto la tutela della propria famiglia e dell’istituzione che ha rappresentato. Una scelta che merita rispetto e non speculazioni politiche», aggiungono.

I dem richiamano quindi il principio del garantismo, ribadendo che «non può essere utilizzato a seconda delle convenienze del momento». «O vale per tutti o non vale per nessuno – sottolineano –. Sorprendono le reazioni di chi oggi si erge a giudice dimenticando la prudenza e il garantismo che invoca quando a essere coinvolti sono i propri esponenti».

In conclusione, il gruppo regionale del PD invita a evitare «processi sommari» e polemiche strumentali, ribadendo la propria fiducia nelle istituzioni e nella magistratura. «Le persone meritano rispetto. La verità si accerta nelle sedi competenti e non nelle polemiche di parte. Confermiamo la nostra piena fiducia nei principi dello Stato di diritto e nel lavoro della magistratura», concludono i consiglieri democratici.