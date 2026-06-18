Polizia Stradale di Foggia, il SAP denuncia criticità: “Carenza di personale e mezzi"

Persistono gravi criticità alla Polizia Stradale di Foggia e provincia, con problemi legati a carenza di personale, mezzi insufficienti e difficoltà operative quotidiane. A denunciarlo è il SAP di Foggia, che torna a segnalare una situazione già evidenziata sei mesi fa e che, secondo il sindacato, non avrebbe ancora ricevuto risposte adeguate.

Nel comunicato si evidenzia come le difficoltà strutturali stiano incidendo sull’efficienza del servizio e sulle condizioni di lavoro degli operatori, nonostante l’impegno e la professionalità quotidianamente garantiti dal personale in servizio.

Il SAP sottolinea la necessità di un intervento urgente sul fronte degli organici e delle risorse, indicando alcune criticità numeriche e organizzative.

Il sindacato ribadisce:

“Il SAP di Foggia ribadisce la necessità di:

• Un immediato potenziamento degli organici….per esempio, non è possibile avere solo 34 operatori presso la sottosezione autostradale di Foggia, a fronte dei 49 previsti;

• Investimenti nelle dotazioni e nelle infrastrutture ;

Rimarcando, ancora, che NON E’ POSSIBILE:

• Rilevare un incidente con feriti gravi e/o mortale dopo 3 ore perché si aspetta l’unica pattuglia da Vieste;

• Non poter effettuare la vestizione del personale;

• Che la Sezione di Foggia, per mancanza di personale, non fa uscire nessuna pattuglia su strada;”

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire standard adeguati di sicurezza per cittadini e operatori, evidenziando come l’attuale situazione non possa essere sostenuta solo attraverso il sacrificio individuale del personale.

“La sicurezza è un bene comune e richiede risorse adeguate, programmazione e attenzione concreta verso chi ogni giorno opera al servizio della collettività.”

Il SAP di Foggia annuncia infine la volontà di continuare a rappresentare le istanze degli operatori e a sollecitare interventi urgenti da parte delle istituzioni competenti per la risoluzione delle criticità segnalate.