Regione Puglia, Starace lascia l'incarico: "Devo essere libera di raccontare le mie verità"

Grazia Maria Starace ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessora regionale al Turismo della Puglia, riconsegnando le deleghe nelle mani del presidente della Regione, Antonio Decaro.

La decisione arriva mentre l’esponente politica è indagata per concussione nei confronti dell’ex marito ed è inoltre imputata in un procedimento relativo ad abusi edilizi.

Nella comunicazione con cui ha ufficializzato il passo indietro, Starace ha ringraziato il presidente della Regione per la fiducia ricevuta e ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare l’incarico.

“Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l’impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l’estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all’istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia”.

L’ex assessora ha ribadito di aver sempre svolto il proprio ruolo pubblico nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, dichiarandosi convinta della correttezza del proprio operato.

“Ho sempre vissuto il mio impegno politico ispirandomi ai principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole. E sono certa di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche”.

Starace ha poi sottolineato la necessità di affrontare personalmente la vicenda giudiziaria che la coinvolge e di proteggere i propri affetti dall’attenzione mediatica.

“Tuttavia, in questo momento devo essere libera di raccontare le mie verità e di tutelare la mia famiglia dall’esposizione mediatica che ha assunto la vicenda, che mio malgrado mi vede coinvolta. Oggi sento il dovere di difendere il mio nome, la mia storia e la storia della mia famiglia, e posso farlo solo avendo la possibilità di dimostrare la correttezza del mio operato”.

Tra le ragioni che hanno contribuito alla scelta delle dimissioni, l’ex assessora ha indicato anche la volontà di preservare la serenità dei figli.

“Sento come mia priorità ora proteggere i miei figli, che sono il mio bene più prezioso. Resto serena e ho immensa fiducia nella magistratura”.

Lo riporta ansa.it.